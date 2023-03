Seengen Diesmal spielt das «Vogellisi» in der Umgebung des Hallwilersees Der offizielle Startschuss zum neuen Freilichttheater «Vogellisi» ist gefallen. Auf dem Eichberg haben sich künstlerische Leitung und OK erstmals getroffen. Am 15. Mai ist im Schulhaus Seengen eine öffentliche Informationsveranstaltung geplant.

Die künstlerische Leitung (von links): Marianne Rohr, Regieassistentin; Urs Erdin, musikalischer Leiter; Rolf Sommer, Regisseur. Bild: zvg

Die künstlerische Leitung des Freilichttheaters «Vogellisi» hat die Arbeit offiziell aufgenommen – ein Jahr vor Probenbeginn und anderthalb Jahre vor der Premiere 2024 auf dem Eichberg in Seengen.

Regisseur Rolf Sommer, Regieassistentin Marianne Rohr und der musikalische Leiter Urs Erdin haben sich mit dem OK zur ersten gemeinsamen Sitzung getroffen. Dabei stellte Sommer klar: «Ich werde das Erfolgsstück ‹Vogellisi› nicht grundsätzlich verändern.» Die Geschichte wird aber nicht im Berner Oberland, sondern im Mittelland und speziell in der Umgebung des Hallwilersees spielen, heisst es in einer Medienmitteilung. «Natürlich bleibt das beliebte Volkslied ‹Wenn i nume wüsst …› der rote Faden der Neuinszenierung», verspricht Sommer.

Der musikalische Leiter Urs Erdin schreibt nun die Musik für eine vier- bis fünfköpfige Liveband. Regisseur Sommer plant mit rund 21 Laienschauspielerinnen und -schauspielern. Diese werden am 9. September beim Casting in Seengen ausgewählt. Am 15. Mai um 19.30 Uhr findet im Schulhaus Seengen (Aula) eine öffentliche Informationsveranstaltung statt.

Dann wird auch Rolf Sommer mehr über das «Vogellisi» verraten und die Rahmenbedingungen für die Laienschauspielerinnen und -schauspieler aufzeigen. Auch Helferinnen und Helfer werden gesucht. Infos zum Stück www.freilichttheater-seetal.ch. (az)