Seengen Die einen wurden rein-, die anderen rausgebimmelt: Heiteres Glockengeläut an der Schule Seengen Ab dem neuen Schuljahr gehen die Bezirksschülerinnen und -schüler des Oberen Seetals in Seengen zur Schule. Sie besuchten den neuen Unterrichtsort probeweise und wurden lautstark und fröhlich begrüsst.

Eine neue Ära eingeläutet: Die neuen Bezirksschülerinnen und -schüler aus dem Oberen Seetal wurden begrüsst. Eva Wanner

Noch ein letztes Mal wurde es laut um die Bezirksschülerinnen und -schüler der Kreisschule Oberes Seetal. Diesmal aber nicht auf politischer Ebene – und im möglichst positivsten Sinne: Die erste und zweite Bez wurde am Mittwochmorgen von den Schülerinnen und Schülern in Seengen mit lautem Glockengebimmel begrüsst.

Die Uselüütete hat in Seengen Tradition; damit werden die abtretenden Oberstufenklassen verabschiedet. Die Inelüütete der Bezirksschulklasse der Kreisschule Oberes Seetal (KSOS) aber ist ein einmaliges Ereignis. «Ein schöner, versöhnlicher Abschluss», sagt Urs Bögli, Schulleiter von Seengen.

Schulen haben gemeinsam geplant

Und es ist einer, auf den ein jahrelanger politischer Prozess hingeführt hat. Einer der drei Bezirksschulstandorte im Seetal (Seon, Seengen oder Fahrwangen) musste geschlossen werden; die Zahl der Schülerinnen und Schüler reichte nicht mehr für alle drei.

Weil sich die Seetaler Gemeinden nicht einigen konnten, hat die Aargauer Regierung 2017 einen Entscheid gefällt: In Fahrwangen besucht ab dem Schuljahr 2022/23 niemand mehr die Bezirksschule. Das Obere Seetal schickt diese Schülerinnen und Schüler nach Seengen. Dort werden nach den Sommerferien rund 90 zusätzliche Jugendliche begrüsst. Total rund 700 Schülerinnen und Schüler werden es laut Schulleiter Bögli dann sein; etwa hälftig geteilt in Primarschule und Oberstufe. In Fahrwangen wird im Gegenzug voraussichtlich ab Herbst die Sekundar- und die Realschule ausgebaut. Dorthin gehen künftig die Jugendlichen aus Meisterschwanden, Sarmenstorf und Bettwil.

Das politische Ringen dauert also schon Jahre. Auf die Umstellung vorbereitet haben sich auch die beiden Schulen, sagt Adrian Hofer, Schulleiter der KSOS. Das hatte unter anderem den Effekt, dass die beiden Klassen, die nach den Sommerferien neu in Seengen unterrichtet werden, dies mit ihren gewohnten Klassenlehrpersonen tun.

Nach 102 Jahren ist in Fahrwangen Schluss

«Die Schülerinnen und Schüler waren schon etwas nervös», sagt Hofer über die Stimmung vom Mittwochmorgen. Denn die erste und zweite Bez-Klasse der KSOS bestieg in Meisterschwanden das Schiff und fuhr wortwörtlich auf zu neuen Ufern nach Seengen. Das Ritual war als sanfter Einstieg gedacht. Und um den Jugendlichen zu zeigen, dass sie am neuen Ort herzlich willkommen sind: Sie kamen zu Fuss von der Anlegestelle zur Schule, wo sie umringt und fröhlich begrüsst wurden. Später wurden sie in Gruppen aufgeteilt und bekamen Götti und Gotten zugeteilt, die ihnen ihren neuen Unterrichtsort zeigten.

Eva Wanner

Nach dem aufregenden Morgen bestiegen sie dann den Bus zurück. «Wir fuhren damit den künftigen Schulweg», sagt Hofer und fügt mit einem Schmunzeln an, «denn dieser wird kaum per Schiff erfolgen.» Heute Donnerstag wird in Fahrwangen noch einmal gefeiert, wenn auch mit Wehmut. Denn nach 102 Jahren Bezirksschule in Fahrwangen werden dort die letzten Abgängerinnen und Abgänger überhaupt verabschiedet. «Das wird ein spezieller Moment», prognostiziert Hofer.