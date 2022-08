Am Donnerstag kam es in Seengen zu einem Gasgrillbrand. Wie sich herausstellte, wurde der Grill in Deutschland gekauft und eine Gasflasche aus der Schweiz angeschlossen. Da die beiden Systeme nicht kompatibel sind, entstand ein Brand, was zu einem Sachschaden führte. Im Aargau kam es diesen Sommer schon mehrfach zu solchen Unfällen.