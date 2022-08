Seengen Der erste aber nicht der letzte Atemschutz-Wettkampf: Feuerwehrangehörige bewiesen sich an fünf Posten Rund 400 Personen waren am Samstag in Seengen um sich den Atemschutz-Wettkampf anzusehen. Angetreten sind 46 Teams à vier Personen. Ziel war es, die Aufgaben möglichst schnell zu erledigen.

Beim Wettkampf wurden auch Fahrzeuge gelöscht. Zvg

«Wir sind sehr zufrieden, es war ein gelungener Anlass», sagt Marco Zobrist, OK-Präsident des Atemschutz-Wettkampfes. Sowohl die Rückmeldungen der teilnehmenden Teams, als auch jene der Zuschauerinnen und Zuschauern seien sehr gut gewesen. «Über den Tag verteilt waren rund 400 Gäste anwesend», erklärt Zobrist. Zu sehen gab es einiges: Am Morgen fand die Vorführung «Panther» der Swiss Air Force statt. Das Tanklöschfahrzeug kommt zum Einsatz, wenn Flugzeuge brennen. Der Atemschutz-Wettkampf fand derweil über den ganzen Tag statt.

Für die Anwesenden gab es auch eine Vorstellung des Tanklöschfahrzeuges der Swiss Air Force. Zvg

Die 46 Teams mit jeweils vier Personen hatten Aufgaben an fünf Posten zu lösen. Dabei ging es auch darum, möglichst schnell zu sein. «Die Zeit ist bei einem Einsatz unser grösster Feind. Mit jeder Sekunde, die vergeht, hat das Feuer die Möglichkeit noch mehr zu wachsen», erklärt Zobrist.

In Brandschutzcontainern gab es Aufgaben zu bewältigen. zvg

Bei jedem Posten gab es andere Herausforderungen zu bewältigen. So mussten die Teilnehmenden beispielsweise durch einen Brandcontainer mit einem Labyrinth, der voller Rauch war. In einem nächsten Container war nebst dem zu bekämpfenden Brand noch eine 50 Kilogramm schwere Puppe, die sie zu retten hatten. «Wenn sie das geschafft hatten, galt es den gesamten Weg auch wieder zurückzulegen. Mit der Puppe, dem Schlauch und der Ausrüstung, die jeder trägt», sagt Zobrist. Den ersten Platz beim Wettbewerb belegte das Team aus der Feuerwehr Thunstetten-Bützberg. Bereits jetzt ist klar, dass es nicht der letzte Atemschutz-Wettkampf in Seengen war. «Der nächste Anlass ist am 12. August 2023», so Zobrist.