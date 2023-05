Seengen «Das klingende Seetal»: Wilhelmina entführt Publikum in Welt der Oper – in beeindruckender Kulisse Im Rahmen des Veranstaltungsformats «Wilhelmina – Fest der Künste» sind Aufführungen im Schlosshof Hallwyl geplant diesen August. Produktionsleiter Markus Müller sagt, was zu erwarten ist und welches die Herausforderungen sind.

Die Aufführungen finden im Schlosshof Hallwyl statt. Bild: Sandra Ardizzone

Zauberhafte Abende werden versprochen in einem märchenhaften Ambiente, voller Musik und Literatur, Schönheit und Kreativität, Magie und Emotionen, kurz: ein Erlebnis der besonderen Art. Unter dem Motto «Das klingende Seetal» startet das Veranstaltungsformat «Wilhelmina – Fest der Künste» in das dritte Jahr. Spielort im August ist der Schlosshof Hallwyl.

Im Mittelpunkt stehen wird die charmante, romantisch-komische Oper «Der Blitz (L’Éclair)» des Komponisten Jacques Fromental Halévy, die von Liebe, Vertrauen und Glück handelt. Im Rahmen von Wilhelmina 2023 wird sie in deutscher Sprache und in einer gekürzten Fassung gezeigt.

Der Vorverkauf beginnt am 1. Juni

Wer darf sich das Stück auf keinen Fall entgehen lassen? «Alle, die gerne für 70 Minuten in eine andere Welt entführt werden wollen und die Alltagssorgen für eine kurze Zeit vergessen möchten und die kleine, feine Aufführungen in einer einmaligen Umgebung geniessen möchten», sagt Produktionsleiter Markus Müller. Er freue sich sehr, dass Wilhelmina auch dieses Jahr wieder stattfinden werde, fügt er an. «Es ist ein einzigartiges Juwel und wird seinen Platz im Seetal finden.» Am 1. Juni beginnt übrigens der Vorverkauf und die neue Website wird aufgeschaltet.

Markus Müller ist Produktionsleiter. Bild: zvg

Im Schlosshof Hallwyl werden vier Sängerinnen und Sänger sowie ein vierköpfiger Chor auf einer 6 mal 5 Meter grossen Bühne stehen. Ein E-Flügel ist von Wind und Wetter geschützt durch ein Gartenhäuschen. Dieses sowie die Bühnenelemente werden am 7. August auf- und am 28. August wieder abgebaut. Die Klappstühle für das Publikum werden nach jeder Vorstellung weggeräumt.

Museumsbetrieb muss ungestört stattfinden können

Das Areal des Schloss Hallwyl gehört dem Kanton und befindet sich mitten in verschiedenen Schutzzonen. Der «Verein Wilhelmina – Fest der Künste» musste für die Produktion deshalb ein Baugesuch einreichen. Dieses liegt bis 19. Juni bei der Bauverwaltung Seengen auf. Neben der Berücksichtigung der verschiedenen Schutzzonen gelte es auch sicherzustellen, dass der reguläre Museumsbetrieb ungestört durchgeführt werden könne, antwortet Produktionsleiter Müller auf die Frage nach den Herausforderungen.

Zu den Baugesuchsunterlagen gehören ebenfalls ein Evakuationskonzept sowie ein Parkplatzkonzept. Letzterem ist zu entnehmen, dass zuerst die offiziellen 220 Parkplätze belegt werden. Anschliessend sorgen zwei Feuerwehrleute dafür, dass kein Stau entsteht. Sie stellen sicher, dass die Billette zügig gelöst werden können und weisen die Automobilisten in die vorbereiteten Parkfelder ein.

«Wilhelmina – Fest der Künste» ist eine Produktion in Kooperation mit dem Museum Aargau. Hervorgegangen ist das Format aus der Oper Schloss Hallwyl von Museum Aargau und Argovia Philharmonic. «Getragen durch eine Kombination verschiedenster Kunstarten und Konzertformate finden Inszenierungen und Darbietungen an unterschiedlichen Orten, Räumen und Gestaden statt – und verführen so die Zuschauerinnen und Zuschauer, Neues zu entdecken», so der Beschrieb. In dieser Saison wird auch die Camerata des Jugend-Sinfonieorchesters Aargau auftreten und mit ihren Klängen die Sinne der Zuhörerinnen und Zuhörer berühren.