Seengen «Blickfang und architektonischer Zeitzeuge»: Sie legen sich ins Zeug für den Neubau Der Urnengang zum Brestenbergbad steht in Seengen kurz bevor. Mitglieder der Projektierungskommission setzen sich für ein Ja zum Kredit für das Infrastrukturgebäude ein. Ein neues Projekt würde sich über Jahre hinziehen.

Gemäss Projektierungskommission machen Gebäude und Kiesplatz einen Neuntel des Geländes aus. Bild: zvg

Kann das neue Infrastrukturgebäude gebaut werden oder nicht? Der Entscheid zum Brestenbergbad in Seengen fällt an der Urne am Sonntag, 18. Juni. «Der Bau überzeugt, ist Blickfang und architektonischer Zeitzeuge», sind die Mitglieder der Projektierungskommission überzeugt.

Rückblick: Den Kredit von 606’000 Franken bewilligte die Gemeindeversammlung im vergangenen November. Gegen diesen Beschluss hat die Interessengemeinschaft schlankes Brestenbergbad mit Erfolg das Referendum ergriffen. Dass der Badeplatz Gebresten habe, darin seien sich sowohl Befürworterinnen und Befürworter als auch Gegnerinnen und Gegner des Vorhabens einig, heisst es in einer Medienmitteilung unter dem Titel «Projekt (Ge-)Brestenberger Badi».

Unterzeichnet ist diese von Mitgliedern der Projektierungskommission: David Rösti, Architekt; Jonas Kallenbach, Kantonale Denkmalpflege; Adrian Müller, Gemeindewerk Seengen; Peter Sandmeier, Vertreter SVP; Barbara Stutz, Vertreterin FDP; Enrico Keller, Vertreter SP.

Offener Innenraum dient als Drehscheibe

«Jedoch gehen die Meinungen bezüglich Grösse, Lage, Raumkonzept und Kosten des geplanten Gebäudes auseinander», halten die Mitglieder weiter fest. Sie weisen darauf hin, dass Grösse, Raumkonzept wie auch Standort bereits 2021 durch das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt vorgegeben wurden. Dass ein Missverhältnis bestehe zwischen der Fläche von Gebäude und Liegewiese, wie die Gegnerschaft sage, stimme nicht. Das Areal der Brestenberg-Eigentümerin messe 25 Aren, abzüglich 7 Aren Wald. «Das heisst, das Gebäude mit Kiesplatz mit rund 200 Quadratmetern machen einen Neuntel des Geländes aus.»

Plan und Visualisierung zeigen den Neubau. Bild: zvg

Der vorgesehene Bau besteche durch seine klaren Strukturen und den Einbezug des gesamten Geländes, sei filigran und transparent, führen die Mitglieder der Projektierungskommission aus. Der grosse Ausschnitt in der Mitte des Gebäudes öffne die Sicht nach oben und bringe Licht und Luft ins Innere.

«Die geplante Buche in diesem Ausschnitt schafft eine natürliche Verbindung zum umliegenden Wald.» Der offene Innenraum diene als Drehscheibe und erschliesse alle öffentlichen Nutzungen: Umkleide- und Duschkabinen, Toilettenanlagen und Kiosk. Letzterer werde von April bis September in Betrieb sein. «Dadurch wird auch zusätzlich sichergestellt, dass die Badeanlage besser beaufsichtigt wird.»

Vandalensichere Materialien werden verwendet

Die Kosten scheinen hoch zu sein, räumen die Mitglieder der Projektierungskommission ein. Aber im Kredit seien auch die Umgebungsarbeiten inbegriffen: Rasen- und Kiesflächen, niveaubedingte Anpassungen des Geländes, Sitzgelegenheiten, Rückbauten der verschiedenen Betonflächen. Zudem würden für das Gebäude teurere, vandalensichere Materialien – Beton sowie Vollkernplatten bestehend aus 70 Prozent Holz und 30 Prozent Harz – ausgewählt. «Es ist kein Luxusbau, es ist ein Zweckbau.»

Dieses Projekt sei bereits das dritte, das in den letzten 30 Jahren lanciert werde. Aber es sei das erste, das bei allen Interessenverbänden nach langen Abklärungen und Verhandlungen eine Zustimmung gefunden habe, heisst es abschliessend in der Medienmitteilung. Ein neues Projekt müsste dieses Genehmigungsverfahren von neuem durchlaufen, würde sich über Jahre hinziehen und neue Kosten generieren. «Die Gebresten des Badiplatzes blieben bestehen.» Und die Garantie für den Baurechtsvertrag mit der Besitzerin – der Belplan Immobilien der Stiftung Brestenberg – wäre nicht mehr gewährleistet.