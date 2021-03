Seengen Bei Feuerwehreinsatz auf Hanf-Indooranlage gestossen: Strafuntersuchung eröffnet In einem Mehrfamilienhaus stellte die Feuerwehr anlässlich eines Feuerwehreinsatzes eine Hanf-Indooranlage fest. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.

Die Brandursache ist noch unbekannt. Im Vordergrund steht eine mangelhafte elektrische Installation der Hanf-Indooranlage. Kapo AG

(luk) Am Donnerstagmorgen, kurz nach 08.15 Uhr, musste ein Feuerwehraufgebot erlassen werden, nachdem in einem Mehrfamilienhaus in Seengen ein Brand im Keller gemeldet wurde.

Als sich die Feuerwehr für die Löscharbeiten Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffen musste, stiessen sie im Untergeschoss auf eine Hanf-Indooranlage. Die Brandursache ist noch unbekannt. Im Vordergrund steht eine mangelhafte elektrische Installation der Hanf-Indooranlage. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete eine Strafuntersuchung. Die beiden mutmasslichen Betreiber, ein 26-jähriger und 41-jähriger Schweizer, konnten durch die Kantonspolizei Aargau ermittelt und zur Anzeige gebracht werden.

