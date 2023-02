Seengen Bei den Aktiensteuern ist sogar ein Rekordwert zu verzeichnen Die Steuererträge in Seengen liegen gesamthaft um 1,75 Mio. Franken über dem Budget. Eingeschenkt haben vor allem auch die hohen Nachträge aus den Vorjahren.

Der Steuerfuss beträgt 72% in der Gemeinde Seengen. Bild: Michael Küng

Rund 13,74 Mio. Franken. So hoch sind die Steuererträge 2022 gesamthaft in Seengen, in der Gemeinde mit einem Steuerfuss von 72%. Eingegangen sind damit rund 1,75 Mio. Franken mehr als budgetiert, knapp 1,8 Mio. Franken mehr als im Vorjahr.

Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen sind mit gut 9,81 Mio. Franken um rund 401'000 Franken höher ausgefallen als erwartet und um knapp 160'000 Franken höher als im Vorjahr. Die Finanzverwaltung weist in einer Medienmitteilung aber darauf hin, dass es sich um provisorische Forderungen handelt.

Um 81% deutlich über dem Vorjahr liegen mit fast 1,78 Mio. Franken die Nachträge. «Es dürfte sich unter anderem um Korrekturen der vorsichtigen provisorischen Steuerrechnungen der Pandemiejahre handeln», hält die Finanzverwaltung fest. Bei den Aktiensteuern könne mit rund 881'000 Franken – einem Plus von 83% gegenüber dem Vorjahr – gar ein neuer Rekordwert ausgewiesen werden. Weiter nahmen die Quellensteuern mit fast 176'000 Franken um 40% zu gegenüber dem Vorjahr.

Per Ende 2022 zählte die Gemeinde 4389 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Steuerkraft liegt mit 3887 Franken pro Einwohner aufgrund der hohen Nachträge um fast 500 Franken über dem Vorjahresniveau, so die Finanzverwaltung. (mhu)