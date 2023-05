Seengen Auch Seengen will den Aabach für Wasserfahrzeuge sperren – nun liegt es am Kanton Zwei Gemeinden, die Seeuferschutzkommission und Pro Natura sind dafür, das Seenger- und das Boniswiler­ried besser zu schützen.

Vom Hallwilersee bis zum Schloss Hallwyl führt die betreffende Strecke auf dem Aabach. Bild: Valentin Hehli

Seltsam wäre es gewesen. Dann, wenn nur Boniswil «seinen» Teil des Aabachs, der durch das Ried führt, für Wasserfahrzeuge wie Kanus, Stand-up-Paddle und Co. hätte sperren wollen. Denn das kleine Gewässer führt vom Hallwilersee auf dem Gemeindegebiet von Seengen weiter der Gemeindegrenze zu Boniswil entlang – und dann wieder ganz über Seenger Boden zum Schloss Hallwyl.

Das Vorhaben wäre mit nur einer Gemeinde im Boot vor allem kaum umsetzbar gewesen. «Der Gemeinderat Boniswil ist sich darüber bewusst, dass ein solcher Erlass ohne das Einverständnis der ebenfalls direkt beteiligten Gemeinde Seengen nicht machbar ist», schrieb die Behörde denn auch in ihrem Antrag an den Kanton. Und weiter: «Die Seenger Behörde wird deshalb ersucht, das Anliegen ebenfalls zu unterstützen.»

Der Boniswiler Gemeinderat kann nun aufatmen. «Selbstverständlich unterstützen wir den Antrag», sagt Jörg Bruder, Gemeindeammann von Seengen, auf Anfrage. An der Gemeinderatssitzung vom Mittwochabend sei dieser Entscheid diskussionslos und einstimmig gefallen. Die Argumente seien dieselben, wie sie Boniswil im Antrag an das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt bereits ausformuliert habe.

Geballter Rückhalt für das Anliegen

Hauptargument: Der Aabach durchfliesst das Seenger- und das Boniswiler­ried, das grösste zusammenhängende Flachmoor im Kanton Aargau. «Beides sind Schutzgebiete nach Hallwilerseeschutzdekret, welche nur sehr beschränkt für die Öffentlichkeit zugänglich sind», wie es im Antrag heisst. Die Gebiete werden gepflegt, Menschen davon ferngehalten. Mittendrin aber eben der Aabach, auf dem man paddeln darf, wie man will. Diese Gelegenheit wiederum wird exzessive genutzt; teilweise noch innerhalb der Sperrzeit vom 1. April bis zum 30. Juni, ganz sicher aber nachher. Schwimmen ist und bliebe das ganze Jahr über erlaubt.

Boniswil erhielt in seinem Anliegen, das zu ändern, bereits Unterstützung von Ueli Haller in all seinen Funktionen als Gemeindepräsident von Meisterschwanden, Geschäftsführer und Kapitän der Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee AG und Mitglied der Seeuferschutzkommission. Kürzlich tat auch die Naturschutzorganisation Pro Natura kund, dass sie eine Sperrung befürwortet. Sie ist sogar der Meinung, dass Ranger bei Verstössen Bussen verteilen müssten.

Und nun steht eben auch Seengen hinter der Sperrung. Abzuwägen, wie gross der Verlust des Freizeitvergnügens im Vergleich zum Schutz von Fauna und Flora im Ried ist, ist nun also ganz Sache des Kantons.