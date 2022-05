Seengen An der Gmeind geht es um rund zwei Millionen Franken: Investiert wird in neue Buswartehäuschen und in die Jugendarbeit An der Gemeindeversammlung am 3. Juni wird unter anderem über die Teilnahme am Pilotprojekt der Jugendarbeit im Seetal entschieden. Offen ist, ob sich auch Boniswil, Hallwil, Leutwil und Egliswil finanziell beteiligen.

An der Sommergmeind in Seengen geht es um vier Kreditanträge. Daniel Vizentini

Insgesamt sind es rund zwei Millionen Franken, über welche die Seengerinnen und Seenger in Form von Krediten an der Gemeindeversammlung vom 3. Juni befinden müssen. Der mit Abstand höchste Kreditantrag ist jener für die Boniswilerstrasse. Die Kantonsstrasse wird 2023 im Ausserortsbereich zwischen Seengen und Boniswil saniert. Die Gemeinde Seengen will im Rahmen der Sanierung die bestehenden Wasserleitungen ersetzen, sie durchgängig in den Strassenbereich versetzen und auf den erweiterten Wasseraustausch mit der Nachbargemeinden Boniswil auslegen, heisst es in den Unterlagen.

Während die Kosten für die Strassensanierung vom Kanton übernommen werden, geht die Sanierung der Wasserleitungen zu Lasten der Gemeinde. Der Kredit dafür beträgt 1,25 Millionen Franken. Darin enthalten sind auch die Kosten für die Sanierung der Bushaltestelle beim Schloss Hallwyl. Die Haltestellen sollen mit Buswartehäusern ausgestattet werden und an die Anforderung des Behindertengleichstellungsgesetz angepasst werden. Zudem ist eine Fussgängerquerung geplant.

Seengen will sich an der Regionalen Jugendarbeit beteiligen

Ein weiterer Kreditantrag in der Höhe von 270’000 Franken befasst sich mit der Beteiligung an einem dreijährigen Pilotprojekt der Jugendarbeit mit den Gemeinden Meisterschwanden, Fahrwangen, Sarmenstorf und Bettwil. Seengen hat aktuell eine Jugendarbeiter mit einem Pensum von 25 Prozent. Mit dem Pilotprojekt ist ein ergänzendes Pensum von 60 Prozent vorgesehen.

Es sei davon auszugehen, dass man kantonale Subventionen von maximal 40 Prozent erhalte, heisst es in der Vorlage. «Zudem wird eine Kostenbeteiligung der Gemeinden Boniswil, Hallwil, Leutwil und Egliswil abgeklärt.» Diese Abklärung sei zum Zeitpunkt des Druckes der Vorlage noch pendent gewesen. «Anlässlich der Gemeindeversammlung wird über das Ergebnis informiert.»

Ebenfalls auf der Traktandenliste steht ein Kreditantrag für 346'000 Franken für ein neues Schliesssystem der Gemeindeliegenschaften. Das bestehende System ist seit über 14 Jahren im Einsatz und wurde 2017 von der Herstellerfirma abgekündigt. Ende 2022 wird es eindeutig eingestellt. «Die Schliessanlagen müssen zwingend ersetzt werden, ansonsten die Betriebstauglichkeit in absehbarer Zeit nicht mehr gewährleistet werden kann», heisst es in den Unterlagen.

Im Rahmen des Neubaus des Schulhauses soll ausserdem auch eine Fotovoltaikanlage montiert werden, dafür wird an der Gemeindeversammlung ein Kredit über 123'000 Franken beantragt.