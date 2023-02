Seengen Alles andere als düsteres Mittelalter: So lebten die Bauern vor 850 Jahren und so bauten die Handwerker einen Gutshof auf Ein spezieller Zugang zur Geschichte wird versprochen diesen Sommer bei Schloss Hallwyl, ein authentisches Erlebnis: Der Verein «abenteuer-zeitreise» will begeistern für das Leben und die Leistungen unserer Vorfahren.

Im Jahr 2021 fand ein erster – kleinerer – Anlass des Vereins «abenteuer-zeitreise» im Schlosshof Hallwyl statt. Bild: Larissa Gassmann

Mit allen Sinnen eintauchen in die faszinierende Vergangenheit vor 850 Jahren lässt sich beim Schloss Hallwyl: in den Alltag von Bauern und Handwerkern. Letztere bauen auf dem Vorplatz einen Gutshof auf. Vom 1. bis 23. Juli werden die Besucherinnen und Besucher in Seengen ein Teil der packenden Geschichte. «Aus Zuschauerinnen und Zuschauern wollen wir Beteiligte machen», sagt Silvia Aeschimann-Zaugg vom organisierenden Verein «abenteuer-zeitreise».

Unter dem Titel «Erlebnis Mittelalter – Bauernalltag auf dem Hof» geboten werde, fügt sie an, ein authentisches Erlebnis für Familien und Geschichtsfans genauso wie für Handwerksbegeisterte und Naturfreunde. Der spezielle Zugang, der nicht in erster Linie über Jahreszahlen führe, könne nicht nur zu einem anderen Geschichtsverständnis führen, sondern auch Impulse liefern für die eigene Zukunft, ist sie überzeugt.

Aufgeräumt werde mit den Klischees, es sei alles düster, dreckig und brutal gewesen im Mittelalter. Die Quellenlage, räumt Silvia Aeschimann ein, sei schwierig, denn: «Wir bewegen uns in einer Zeit und in einer Bevölkerungsschicht, über die wenig bis nichts geschrieben oder gemalt wurde und die in der Archäologie erst nach und nach in den Fokus gerät.» Interpretationen seien unumgänglich, aber die Vermittlung soll möglichst wissenschaftsnah erfolgen, hebt sie hervor. «Wir wollen kein Disneyland.» Durchgeführt wird der Anlass in Kooperation mit Museum Aargau. Diese Beziehung sei ein Glücksfall, sagt Silvia Aeschimann.

Vor zwei Jahren wurden sie fast überrumpelt

Ein ähnliches erstes – allerdings kürzeres und kleineres – Projekt wurde vor zwei Jahren lanciert. Mit grossem Erfolg. «Wir wurden fast etwas überrumpelt», blickt Silvia Aeschimann zurück. Trotz Ferienzeit seien während einer Woche um die 6000 interessierte Besucherinnen und Besucher gezählt worden. In diesem Sommer finde nun eine Fortsetzung statt. Der Grundgedanke sei der gleiche. Das Schloss biete sich mit seinem hochmittelalterlichen Erscheinungsbild, seiner Landschaft sowie der Nähe zum Adel an, das Thema zu vertiefen.

Silvia Aeschimann – hier auf einer Aufnahme von 2018 – ist fasziniert vom Mittelalter. Bild: Claudio Thoma

Gebucht werden können sogenannte «Zeitreisen», bei denen in die Kleidung und in den Alltag der einfachen Menschen im Mittelalter geschlüpft, im Zelt übernachtet werden kann. Angesprochen seien Geschichtsprofis genauso wie Kinder und Pensionierte oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen, führt Silvia Aeschimann aus.

«Die Zeit des Mittelalters ist spannend»

Silvia Aeschimann lebt in Reinach, ist als Fachlehrerin und Erwachsenenbildnerin tätig, hat sich weitergebildet in Museumspädagogik und Kulturvermittlung. Es habe sie schon immer interessiert, wie es wohl damals war. Im Mittelalter gelandet und hängen geblieben sei sie durch ihre drei – mittlerweile erwachsenen – ritterbegeisterten Söhne. «Diese Zeit ist spannend. Die Landwirtschaft hat sich revolutioniert, es gab viele bahnbrechende Erfindungen wie die Nutzung der Wasserkraft durch Wasserräder.»

Die Besucherinnen und Besucher tauchen mit allen Sinnen ein in eine andere Welt – wie hier beim Anlass im Jahr 2021 auf Schloss Hallwyl. Bild: Larissa Gassmann

Mit dem Verein «abenteuer-zeitreise» verfolgt sie seit einigen Jahren ein grosses, ein ehrgeiziges Ziel, eine Vision, wie sie sagt: Sie will einen mittelalterlichen Weiler rekonstruieren; so wie er im Schweizer Mittelland ausgesehen haben könnte. Vorgesehen sind sowohl landwirtschaftliche Wohnhäuser als auch Stallungen sowie Tiere und Äcker – kurz: eine Begegnung von gestern und heute, ein Ort, wo Geschichte lebendig wird.

Silvia Aeschimann schwebt ein Projekt vor mit einer sozialen Verantwortung, eine Vernetzung mit verwandten Institutionen. Bisher galt es vor allem, erzählt sie mit spürbarer Begeisterung, die Pläne bekanntzumachen und Mitstreiter zu finden. Eine Herausforderung sei der Zeitaufwand, der gewaltig sei. Und auch der eigene Anspruch auf Authentizität steige laufend, sei es bei Kleidung oder Ausrüstung wie Zelten und Geschirr, fügt sie an.

Vision soll zusätzlichen Schub erhalten

«Erlebnis Mittelalter – Bauernalltag auf dem Hof» in Seengen sei ein Teil davon, um der Vision Schub zu verleihen, die Idee an die Öffentlichkeit zu tragen, das Angebot zu testen, Reaktionen zu erhalten und den Partnern die Wirkung praktisch zu zeigen. «Schön ist es», sagt Silvia Aeschimann, «wenn wir die Menschen bewegen, sie begeistern können für das Leben und die Leistungen unserer Vorfahren, wenn wir sie zum Staunen und Nachdenken bringen.»

Für das zeitlich begrenzte Angebot beim Schloss Hallwyl wurde dem Verein «abenteuer-zeitreise» vom Gemeinderat Seengen übrigens kürzlich die Baubewilligung erteilt. Eine solche musste eingeholt werden, weil bei diesem Unterfangen auch der Kanton involviert ist, erklärt die Bauverwaltung auf Nachfrage.