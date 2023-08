Seengen 500 Teilnehmende sind das Ziel: Die Freischaren suchen Verstärkung Der Grossanlass wirft seine Schatten voraus: Für das Freischarenmanöver im Juni 2024 in Seengen sind Ideen und Engagement gefragt.

Das Freischarenmanöver findet alle acht Jahre statt. Bild: zvg

Das traditionsreiche Freischarenmanöver ist ein ganz besonderer Programmpunkt am Jugendfest Seengen im Juni des kommenden Jahres. Für Vereine sowie weitere Gruppierungen und begeisterte Freiwillige besteht die Gelegenheit, ein wichtiger Teil dieses faszinierenden Freilichtspektakels zu werden – und mit farbenprächtigen Sujets zum guten Gelingen beizutragen.

Am Montag, 21. August, führt die Freischarenkommission Seengen einen Informationsabend durch. «Das Ziel ist es, diesen Grossanlass wiederum mit mehr als 500 Teilnehmenden durchführen zu können», heisst es in einer Mitteilung.

Doch beim Anblick verlieren einige der Kadetten den Kopf

Die Geschichte der Freischaren und Kadetten beginnt im 19. Jahrhundert. Konflikte in der Nachbarschaft der Eidgenossenschaft waren damals der Tagesordnung. An den Schulen wurden sogenannte Kadettenkorps gegründet. Diese dienten als Bürgerwehr-Ersatz für die Väter im Kriegsfall und als zusätzlichen Bevölkerungsschutz in Krisenzeiten. Zur Ausbildung – Laufschule, Tambouren und Schiessübungen – gehörten Auftritte an Jugendfesten, um das Gelernte der Öffentlichkeit zu präsentieren. Gegen die aus Freiwilligen aus dem Dorf zusammengestellten Freischaren wurden Manöver ausgefochten, in Seengen erstmals am 6. Oktober 1867.

Farbenprächtiges Freilichtspektakel: Im Gebiet Schlattwald-Schwerzistrasse-Musterplatz kommt es zum Duell. Bild: zvg

Heute findet das Manöver alle acht Jahre – an jedem zweiten Jugendfest – statt und mobilisiert jeweils das ganze Dorf. Der General der Freischaren, so der Ablauf, bittet dabei den Hauptmann der Kadetten um Erlaubnis, das Dorf mit seiner Gefolgschaft durchqueren zu dürfen. Zur Sicherheit versetzt der Kadettenhauptmann seine Leute in Alarmbereitschaft und begleitet die Fremdlinge. Im Freischaren- und Kadettenumzug wird dies so dargestellt.

Einige der Kadetten verlieren beim Anblick der Damen des Harems allerdings den Kopf und rauben eine der orientalischen Schönheiten. Daraufhin fordert der General der Freischaren auf Drängen seines Paschas die Kadetten heraus. Im Gebiet Schlattwald-Schwerzistrasse-Musterplatz kommt es zum Duell. Dieses haben die Freischaren bisher immer verloren. 2024 streben sie ihren ersten Sieg an und suchen Unterstützung.

Die Interessierten sollen sich inspirieren lassen

Unter der Leitung von Präsident Stephan Büchli laufen bereits seit einiger Zeit intensiv die Vorbereitungen, hält die Freischarenkommission fest. In den nächsten Wochen sollen die Kostüme ausgewählt und reserviert werden. Deshalb müssten vorgängig die verschiedenen Vorschläge und Motive koordiniert werden.

Die Interessierten sind eingeladen, sich Gedanken zu machen und sich inspirieren zu lassen, denn: «Der Freischarenumzug soll – wie bereits die letzten Male – von eindrücklicher Ideenvielfalt und eifrigem Mitmachen geprägt sein», so die Freischarenkommission.