Seengen 200-Jahr-Jubiläum: «Es ist für alle, die Freude an der Kirche haben - egal ob von innen oder von aussen» 1822 wurde in Seengen die neue Kirche eingeweiht. Zum Jubiläum wird vom 2. bis 4. September ein grosses Fest veranstaltet. Der Seenger Pfarrer über die Historie der Kirche und was in der heutigen Zeit wichtig ist.

Jan Niemeier predigt seit 2009 in der Kirche in Seengen. Sandra Ardizzone

Um das Innenleben der reformierten Seenger Kirche zu präsentieren, wählt Jan Niemeier den Haupteingang des Gebäudes. «Dann wirkt es besser», erklärt er und öffnet die grosse Tür. Man tritt ein und versteht, was der Pfarrer meint. Die Seenger Kirche ist nicht ungewöhnlich gross und auch der Stuck an der Decke ist in anderen sakralen Gebäuden zu finden. Ungewöhnlich ist dagegen, dass der Grundriss breiter als lang ist, wie etwa in jener Kirche in Meisterschwanden. «Beide Gebäude hatten denselben Baumeister», weiss Niemeier.

Über die Kirche, in der er seit 2009 predigt, weiss der Pfarrer einiges. Etwa, dass sie im September 200 Jahre alt wird. Und, dass ihr Standort geschichtsträchtig und archäologisch bedeutsam ist. «Die Kirche, die zuvor hier stand, wurde über 800 Jahre genutzt.» Da sie bei einer Inspektion 1818 in einem baufälligen Zustand war, kam eine Restauration nicht mehr in Frage. Das jahrhundertalte Gebäude sollte einem neuen weichen.

Als der alte Kirchturm wie eine Tanne fiel

Im Buch «Aus der Geschichte der Kirche von Seengen» hat der Bezirkslehrer Reinhold Bosch zum 100-Jahr-Jubiläum der Kirche den Ablauf der Bauarbeiten aufgeführt. So wurde mit dem Abriss der Kirche am 3. April 1820 begonnen. Nur fünf Tage später fiel der alte Kirchturm, «gerade nach dem Mittagsläuten, seiner ganzen Länge nach wie eine gefällte Tanne von selbst um», heisst es in der Niederschrift. Für den neuen Turm brachten Knaben grosse Steine aus Seengen und Tennwil. Letztere Gemeinde gehörte bis 1901 zur Seenger Kirchgemeinde.

Am 24. September im selben Jahr fand das Aufrichtemahl vom Bärenwirt Hächler für die Maurer und Zimmerleute statt, für 18 Batzen pro Mann. Der letzte Schliff wurde der Kirche am 23. September 1822 verliehen. Damals wurde der Knopf auf den Kirchturm gesetzt. In der Kapsel wurde, wie es traditionell Brauch ist, Worte des ehemaligen Pfarrers hinterlassen. Jan Niemeier kennt deren Abschrift. Was der damalige Pfarrer Schinz schrieb, rühre ihn sehr. «Er schreibt darin, dass es sein Wunsch war, uns ein würdiges Gotteshaus zu hinterlassen.»

Eine Tombola mit Zeitgeschenken

Das noch junge Gebäude wird am Wochenende vom 2. bis 4. September gefeiert. Dafür wird das Kirchengelände mit der Hilfe von ansässigen Vereinen der Kirchgemeinde (neben Seengen auch Boniswil, Egliswil und Hallwil) zu einem Festgelände. Nebst Konzerten, einer Kafistube, einer Festwirtschaft und einem Flohmarkt, gehört auch eine besondere Tombola am Samstag dazu. «Dabei geht es darum Zeit zu schenken. Man kann zum Beispiel ein Znacht anbieten, oder, dass man den Rasen mäht, einen gemeinsamen Spaziergang macht», erklärt der Pfarrer.

Wer Zeit schenkt, darf bei auch selbst einen Zettel ziehen. «Es ist unsere Aufgabe als Kirche, die Menschen zu vernetzen und Kontakte zu knüpfen», erklärt Niemeier. Das Fest sei nicht nur für Kirchgänger. «Es ist für alle, die Freude an der Kirche haben. Egal ob von innen oder von aussen», sagt er und lacht.

Die Seenger Kirche wurde 1822 fertiggestellt. Sandra Ardizzone

Der 52-Jährige ist seit 2009 Pfarrer in der Reformierten Kirchgemeinde Seengen. Zum Jubiläum interessieren auch Zahlen. Diese zeigen etwa, dass in Seengen in den vergangen zehn Jahren weniger Trauungen, Taufen und Konfirmationen stattfanden. «Das liegt jeweils an den aktuellen Trends», sagt der Pfarrer. Über die Besucherzahlen an den Gottesdiensten an den Sonntagen könne man sich in Seengen nicht beklagen. Es sei aber auch wichtig, sich der aktuellen Zeit anzupassen. «Wir wissen, was wir unseren Vorfahren zu verdanken haben, aber die Zukunft gestalten wir mit den Menschen aus der Gegenwart», so der Pfarrer.

Diesen Rat befolgt er auch selbst für seine Predigten. «Man muss sich auf die Fragen der Zeit einlassen und kann nicht nur alte Glaubenssätze predigen.» Beim geplanten Fest gibt es nebst der Besteigung des Kirchturms und historischem Filmmaterial über Kirchenglocken auch einen Orientierungslauf und andere Attraktionen. Niemeier freut sich bereits jetzt sehr über eine: «Wir werden eine Gartenbahn haben, die auf dem Gelände verkehrt und von jung und alt genutzt werden kann.»