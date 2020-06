Schwertransport: 120-Tonnen-Findling erhält neuen Platz beim Schloss Hallwyl

Der Grund für die Ver­setzung des Findling sind die Bauarbeiten, die am 29. Juni in Seengen beginnen werden. Dann wird in einer ersten Phase die Schulstrasse saniert und mit einem lärmarmen Belag versehen. Zudem wird die Strasse auf 6,5 Meter verbreitet und erhält bergwärts einen 1,5 Meter breiten Velostreifen. Während den Bauarbeiten sind die Egliswilerstrasse und der Kreuzplatz für rund acht Wochen gesperrt. Die Bauarbeiten sind in fünf Phasen aufgeteilt und dauern bis September 2021. (asu)