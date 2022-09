Schweizer Schlössertag Kochen wie in einer anderen Epoche: Das erwartet Neugierige am Schlössertag in der Region Am diesjährigen Schweizer Schlössertag dreht sich alles um das Thema Essen. In der Region werden Rezepte aus anderen Zeiten gekocht und den Besucherinnen und Besuchern angeboten.

Impressionen eines vergangenen Schlössertages in Hallwil. Peter Weingartner

Bereits zum siebten Mal wird am 2. Oktober der Schweizer Schlössertag gefeiert. Besucherinnen und Besucher können in 28 Schlössern verschiedene Programmpunkte erleben – drei davon in der Region. Am Sonntag geht es bei den Schlössern um ein Oberthema: Essen. Umgesetzt wird dieses jedoch überall ein wenig anders.

Auf Schloss Hallwyl wird am 2. Oktober vor allem ein Geruch dominieren: Fisch. Am Genusstag wird nämlich mit verschiedenen historischen Fischrezepten gekocht, wie vor 300 Jahren, heisst es auf der Website von Museum Aargau. Probieren sei ausdrücklich erwünscht. Fische spielten bei der Familie von Hallwyl eine grosse Rolle. Sie besass nebst Fischereirechten auch eine Karpfenzucht. Wer kein Fan von Fisch ist, kann sich auf historische Glacesorten aus einer 100-jährigen Maschine freuen.

Auf Schloss Lenzburg wird im Schlosshof gezeigt, wie im Mittelalter gekocht und getafelt wurde. Am Schlössertag wird über dem Feuer gekocht und die Probierhäppchen können anschliessend verkostet werden.

Auf Schloss Lenzburg wird im Schlosshof gezeigt, wie im Mittelalter gekocht und getafelt wurde. Michael Hunziker

Gekocht wird auch auf Schloss Wildegg. Auf dem Speiseplan stehen Häppchen aus der Barockzeit, heisst es. «In der Barockzeit waren Kochrezepte raffinierter und noch vielfältiger als im Mittelalter. Die Entdeckung Amerikas brachte eine Vielzahl neuer Lebensmittel nach Europa.»

Wer am Schlössertag teilnehmen möchte, benötigt einen Museumseintritt. Diese sind im Online-Shop vom Museum Aargau oder an der Tageskasse erhältlich.