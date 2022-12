Schulverband Nicht «mit Kündigungs-Politik verzetteln»: Dürrenäsch pocht auf eine gemeinsame Lösung im Schulstreit mit Leutwil Leutwil möchte raus aus dem gemeinsamen Schulverband mit Dürrenäsch, weil die Zusammenarbeit nicht funktioniere. Dürrenäsch hingegen will die gemeinsame Schule stärken und äussert sich nun erstmals umfassend zum Problem.

In Dürrenäsch hat man auch ohne Leutwil Lösungen, um die Schule alleine weiterzuführen. Bild: Severin Bigler

Seit der Leutwiler Gemeinderat bekannt gemacht hat, dass er Dürrenäsch in Sache Schule die Liebe kündigen möchte, wurde viel gesagt und diskutiert. Von einer Seite hörte man aber wenig – der Gemeinderat Dürrenäsch äusserte sich nur knapp. Anscheinend auch gegenüber von Leutwil. «Wir haben Dürrenäsch für ein Gespräch angefragt, sie erachten es als nicht nötig», erklärte der Leutwiler Ammann Lukas Spirgi an der Gmeind. Dürrenäsch habe später ein Gespräch Anfang des neuen Jahres in Aussicht gestellt.

Gegenüber der Öffentlichkeit äusserte sich der Dürrenäscher Ammann Josef Willi nur so: Er sagte, dass Dürrenäsch am gemeinsamen Schulverband festhalte. Sollte es aber eine Trennung geben, habe man eine Lösung, um die Schule alleine weiterzuführen.

Dürrenäscher Delegation seit Beginn stabil

Nun hat sich der Dürrenäscher Gemeinderat entschieden, in einer Mitteilung ausführlicher zum Schulverband Stellung zu nehmen. Der Schulverband bestehe rechtlich seit Januar 2022 und werde seit dem Sommer im Tagesgeschäft von Schulleiterin Franziska Herzog geführt. Dazu gebe es einen Vorstand, welcher für die langfristige Planung und Übersicht eingesetzt wurde: «Die Dürrenäscher Delegation blieb seit Beginn der gemeinsamen Schule stabil. Leider haben im März sowie Juli zwei Delegierte aus Leutwil jeweils per sofort demissioniert.»

Am 18. Oktober informierte der Leutwiler Gemeinderat an einer Veranstaltung für seine Einwohner, dass er den Schulverband kündigen möchte. An der Veranstaltung zugegen war auch eine Dürrenäscher Delegation, allerdings ohne Einladung. Man sei von diesem Vorhaben sehr überrascht worden, schreibt der Dürrenäscher Gemeinderat nun. «Tatsächlich sind Spannungen im Vorstand bemerkbar und die Untervertretung von Leutwil hilft auch nicht, die Arbeitslast gut zu verteilen.» Der Schulverband sei aber neu und gewisse Strukturen und Vorgehensweisen müssen sich entwickeln. Dürrenäsch sehe nicht genügend Argumente, vorschnell eine Auflösung anzustreben.

Keine Stellungnahme zu den Vorwürfen

Auf die Vorwürfe seitens Leutwil, etwa dass die Dürrenäscher sich nicht immer an die Satzungen gehalten oder einer unbefugten Person Einblick in ein Demissionsschreiben gegeben haben sollen, geht der Dürrenäscher Gemeinderat nicht ein. Er schreibt:

«Anstatt sich mit Kündigungs-Politik zu verzetteln, soll die Energie in die Lösung der offenen Punkte investiert werden und die gemeinsame Schule gestärkt werden.»

Ausserdem heisst es in der Mitteilung, dass in «einem solch unschönen Fall» – der Kündigung durch Leutwil – eine Lösung gefunden werde, die für Schüler und Lehrerschaft gut sei.