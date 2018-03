In seinem Notizblock legt sich N. eine Liste mit Buben an, die ihn interessieren. Er hinterlegt jeweils ein Bild, Name, Alter, Wohnort, Schule. Bei zwei Familien aus den Kantonen Solothurn und Bern gedeihen seine Pläne am weitesten. Er will diese wie in Rupperswil in seine Gewalt bringen, die Anwesenden fesseln, Geld erpressen, den Buben sexuell missbrauchen, alle Personen töten und das Haus anzünden. Davon geht die Staatsanwaltschaft aus. Sie stützt sich unter anderem auf ein Geständnis von Thomas N.

Für die Solothurner Familie bereitet er eine ähnliche List vor wie in Rupperswil. Doch diesmal ist sein Plan noch ausgefeilter. An seinem Computer im Haus seiner Mutter fälscht er ein Schreiben, das er mit dem Briefkopf einer Solothurner Schule und Unterschriften der Schuldirektorin und der Schulleiterin versieht. Er teilt den Eltern darin mit, dass sich eine Schülerin wegen Mobbing das Leben nehmen wollte. Falls sich jemand vom Schulpsychologischen Dienst melden werde, seien die Eltern um ihre Mithilfe gebeten.

Thomas N. spioniert die Familie aus. Er inspiziert das Quartier und macht einen Eintrag in sein Notizbuch: «Di 7:40 alle zuhause, wach». Er wählt zweimal die Festnetznummer der Familie. Als jemand abnimmt, gibt er an, sich verwählt zu haben. Er notiert den Tagesablauf und findet auf Google sogar den Schulplan des Buben.

Das sind die Protagonisten im Prozess zum Vierfachmord Rupperswil: