«Im Dezember wurde eine Delegation bestimmt, um das Gespräch mit dem Regierungsrat zu suchen und die ablehnende Haltung des oberen Seetals darzulegen», berichtet Patrick Fischer. Er ist nicht nur Gemeindeammann, sondern auch Präsident der Kreisschule. Mitte Februar habe dann in Aarau eine Besprechung mit der Spitze des Departements von Regierungsrat Alex Hürzeler stattgefunden. «Da wurden unsere Vorbehalte und Bedenken deutlich vorgebracht», erklärt Fischer.

Mitte März sei die schriftliche Rückmeldung des Departements eingegangen und nun in der Vernehmlassung bei den Vertragsgemeinden. In den kommenden zwei bis drei Wochen werde der KSOS-Vorstand nun endgültig festlegen, ob der Entscheid akzeptiert oder juristisch dagegen vorgegangen werde, so Fischer. (uhg)