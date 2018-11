Die Schule von Brunegg muss improvisieren. Nachdem die Bevölkerungszahl seit Jahren steigt, stösst der Schulraum an seine Grenzen. Allein im ersten Halbjahr 2018 stieg die Einwohnerzahl um 3,2 Prozent auf 838 (Kanton: plus 0,51 Prozent).

Die heute 99 Kinder in Schule und Kindergarten können deshalb kaum noch untergebracht werden, ab kommendem Schuljahr wird die Primarschule neu fünf statt vier Abteilungen haben. Gleichzeitig braucht auch die vergrösserte Lehrerschaft mehr Platz.

Container für die nächsten 8-10 Jahre

An der Gemeindeversammlung vom 28. November wird die Gemeinde dem Souverän deshalb ein 332'000 Franken teures Massnahmenpaket unterbreiten. Grösste Veränderung: Auf dem Schulhausgelände soll ein aus fünf Einzelcontainern zusammengesetztes Schulzimmer entstehen, das voll ausgebaut und mit einer Aussenverkleidung versehen wird. Weil der Gemeinderat davon ausgeht, dass die Zunahme bei den Schülerzahlen nur vorübergehend ist, will er grössere Investitionen vermeiden und die nächsten acht bis zehn Jahre mit einem Container-Zimmer überbrücken. Das sei die kostengünstigste Variante.

Zusätzlich soll die Aula eine Lüftungs- und Klimaanlage bekommen, um auch im Sommer als Schulraum genutzt werden zu können. Im Untergeschoss des Schulhauses soll mit Lichtinstallationen und Akustikverkleidungen ein zweiter Gruppenraum entstehen. Und schliesslich soll im Aussenbereich noch ein Geräteschuppen für die Spielzeugaufbewahrung platziert werden.

Schlechtes Finanzjahr 2018

Völlig unerwartet rechnet die Gemeinde für das laufende Jahr mit einem Minus von 80'000 Franken. Grund sind Rückzahlungen bei den Aktiensteuern. Bis Ende September hat Brunegg nach definitiven Steuerveranlagungen 380'000 Franken an den Kanton überwiesen. Unter dem Strich erwartet die Gemeinde bei den Aktiensteuern nun sogar ein heftiges Minus von 380'000 Franken. «Wir hoffen, dass es sich um einen statistischen Ausreisser handelt», sagt Gemeindepräsidentin Ruth Imholz. Für 2019 plant die Gemeinde vorsichtshalber trotzdem nur mit 150'000 Franken Einnahmen bei den Aktiensteuern. 2015 belief sich das Plus noch auf über 600'000 Franken.

«Es bleibt weiterhin das Ziel des Gemeinderates, den Steuerfuss möglichst lange stabil zu belassen», schreibt dieser in den Unterlagen zur Gemeindeversammlung. Er liegt bei 99 Prozent. Doch er lässt auch nicht unerwähnt, dass eine Erhöhung in Betracht gezogen werden muss, sollte sich der Aktiensteuerertrag nicht erholen. Für das Budget 2019 prognostiziert die Gemeinde ein Gesamtergebnis von minus 244'000 Franken. Nicht verzichten will der Gemeinderat auf den gemeindeeigenen Bankomaten, den sie mit jährlich 15'000 Franken subventioniert. «Die Bezüge blieben gegenüber dem Vorjahr stabil. Für die Zukunft hoffen wir noch auf eine Steigerung», sagt Ruth Imholz.

In den weiteren Traktanden wird die Gemeindeversammlung über den Zusammenschluss der Abwasserverbände Brugg-Birrfeld und Sammelkanal Birrfeld zum neuen Verband Wasserschloss befinden. Gleichzeitig soll der Abwasserverband Sammelkanal Birrfeld aufgelöst werden, weil dieser seit einiger Zeit nur noch für die Sammlung des Schmutzwassers zuständig ist. Die Gelegenheit soll auch genutzt werden, um die teils veralteten Satzungen der einzelnen Verbände ablösen zu können.

Weiter soll der 2009 eingerichtete Fonds zur Erhaltung der Strassen aufgelöst und die enthaltenen 305'000 Franken ins Eigenkapital umgebucht werden. Grund ist das neue Rechnungsmodell HRM2 der Aargauer Gemeinden. Nach diesem dürfte aus dem Strassenfonds nur noch jährlich ein Vierzigstel der Fondsumme aufgewendet werden, weil Strassen eine Abschreibungsdauer von 40 Jahren haben. Das ergäbe aktuell nur 7636 Franken pro Jahr.