Schüler, Geografielehrer und Wissenschafter: «Möriken-Wildegg an Antarktis, over»

Hier existiert Covid-19 nur in den Nachrichten aus der Ferne: In der Neumayer-Station III in der Antarktis, 13000 Kilometer südlich von Möriken-Wildegg. Genug Abstand, um auch in Zeiten von Covid-19 erlebbaren Unterricht bieten zu können, dachte sich Geografielehrer und Amateurfunker Udo Isaenko und fragte die Forschungsstation an, ob sie Zeit hätte für ein Gespräch mit seinen Schülern. Der Funker der deutschen Station ist Schweizer und so war schnell klar: Sie hat.

Drei Wissenschafterinnen, ein Wissenschafter, drei Techniker, ein Koch und ein Arzt nennen sie ihr aktuelles Zuhause.

Wie findet man einen Job in der Antarktis?

Die Jugendlichen haben sich im Vorfeld Fragen ausgedacht und die besten ausgewählt. Etwa: Wie findet man einen Job in der Antarktis? Die Antwort des Schweizer Technikers und Funkers Roman Ackle klingt ermutigend einfach: «Ich bin schon immer gerne an ungewöhnliche Orte gereist und habe deshalb online nach ‹Arbeiten in der Antarktis› gesucht und diese Stelle gefunden.» Die Neu­mayer-­Station III wird von Deutschland betrieben. 39 Millionen Euro kostet sie über 25 bis 30 Jahre Forschung hinweg. Ein Highlight für Roman Ackle ist die grosse Pinguin-Kolonie unweit der Forschungsstation. «Dort bin ich für Kameras verantwortlich, mit deren Hilfe Forscher von Deutschland aus das Leben in der Kolonie verfolgen und erforschen können», erzählt er.