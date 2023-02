Schongau Schieber auf Hof nicht richtig zu – Gülle fliesst in Hallwilersee Am Donnerstag ist von einem Landwirtschaftsbetrieb in Schongau Gülle in den Dorfbach und weiter in den Hallwilersee bei Meisterschwanden geflossen. Es sollen dabei einige Fische verendet sein. Der zuständige Feuerwehrkommandant erklärt, was vorgefallen ist.

Die Feuerwehr stand am Donnerstagnachmittag rund fünf Stunden im Einsatz. Zvg/RadioArgovia

Am Donnerstagmorgen wurde festgestellt, dass sich Gülle im Dorfbach befindet, der vom luzernischen Schongau her nach Fahrwangen, Meisterschwanden und beim «Delphin» in den Hallwilersee fliesst. Wie Christian Muff, Kommandant der RegioWehr Aesch, gegenüber der AZ berichtet, sei die Meldung aus einer der Aargauer Gemeinden gekommen. Man erkennt Gülle im Wasser etwa durch die Schaumbildung und Trübung.

Es wurde festgestellt, dass bei einem Bauernhof in Schongau Gülle ausgetreten war. Sie floss über das Wiesland, wurde drainagiert und gelangte via Drainageleitung in ein Seitenbächli des Dorfbachs. «Da das Wasser durch ein Rohr fliesst, konnten wir dort relativ einfach eine Sperre errichten und die Gülle aus dem Bach pumpen», so Muff. «Es wurden ungefähr 15 Kubikmeter ausgepumpt, die wir dann beim Bauern wieder in das Güllenloch eingefüllt haben», sagt der Regiowehr-Chef zu «Argovia Today». Während fünf Stunden waren zwölf Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehr im Einsatz.

Laut der Luzerner Polizei ist ein nicht geschlossener Güllenschieber für den Vorfall verantwortlich. Um das Schadenausmass zu beurteilen, waren auch die Verantwortlichen der Kantone Aargau und Luzern vor Ort. Die Kantonspolizei Luzern sagt auf Anfrage der AZ, gemäss dem Luzerner Fischereiaufseher seien auf ihrer Kantonsseite ein paar tote Fische im Bach gefunden worden. Der Aufseher habe aber keine Kenntnisse über tote Fische in Fahrwangen oder Meisterschwanden, weder im Bach noch im See.

Christian Muff, selber Landwirt, sagt, es sei Glück, dass der Bach aktuell recht viel Wasser führe und die Gülle so stark verdünnt wurde. «Im Sommer hätte das viel schlimmere Folgen haben können.»