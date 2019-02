Dieses Jahr ist ein Gemeinjahr. So heissen Jahre, die kein Schaltjahr sind. Gemein ist das vor allem für diejenigen, die an einem 29. Februar geboren wurden, denn ihr Geburtsdatum findet nicht statt. Dieses Jahr zum dritten Mal in Folge, erst 2020 ist wieder ein Schaltjahr. Gemäss dem Bundesamt für Statistik lebten 2017 in der Schweiz 5565 Personen, die am 29. Februar Geburtstag haben. Im Kanton Aargau sind es 455, die erst 2020 wieder am richtigen Geburtstag feiern können.

Ein Jahr ist die Dauer, die die Erde braucht, um einmal die Sonne zu umrunden. Weil die Erde dafür nicht exakt 365 Tage braucht, muss alle vier Jahre ein Zusatztag eingeschoben werden. Nur so stimmen Jahreszeiten und Monate überein. Dass der Schalttag im Februar stattfindet, haben wir den Römern zu verdanken, bei ihnen war der Februar der letzte Monat des Jahres.

Schon vor zweitausend Jahren erkannten die Menschen, dass der Kalender eine Anpassung an das Sonnenjahr benötigte. Im Julianischen Kalender war der Schalttat ein anderer: Alle vier Jahre wurde ein zweiter 24. Februar eingeschoben. Im Gregorianischen Kalender, den wir heute brauchen, ist der Schalttag am Monatsende.

Der Geburtstag ist jedes Jahr ein untrügliches Zeichen für das Älterwerden. Doch was ist, wenn es ihn einfach nicht gibt? Auf den Einwohnerkontrollen laufen die Berechnungen des Alters über den Computer. Wann gilt ein «Schaltjährler» als volljährig? Sarah Haller, Leiterin der Lenzburger Einwohnerdienste, muss kurz überlegen. «Das System unternimmt automatisch alle nötigen Schritte, wenn jemand volljährig wird», sagt sie. Und es muss in den Gemeinjahren auch keinen künstlichen Geburtstag bestimmen, denn es arbeitet rückwirkend und leitet die Schritte am 1. März ein, egal ob es ein Schalt- oder ein Gemeinjahr war.

Sehr oft dürfte das sowieso nicht vorkommen, aktuell leben in Lenzburg neun Personen mit Geburtstag am 29. Februar. Und wann dürfen «Schaltjährler» mit dem Lernfahrausweis auf die Strasse? «Uns ist wichtig, dass Neulenker, zum Beispiel für die Kategorie B, den Lernfahrausweis am 18. Geburtstag in den Händen halten können», sagt Richard Spathelf, Leiter Verkehrszulassung beim Strassenverkehrsamt Schafisheim. «Auch Personen, die am 29. Februar Geburtstag haben, erhalten ihren Lernfahrausweis vor dem Geburtstag.» Der Lernfahrausweis ist vor dem Geburtstag aber nicht gültig. «Schaltjährler» dürfen also ab dem 1. März ans Steuer.

Vergessen ist da inbegriffen

Besonders beliebt sind spezielle Daten bei Hochzeiten. Wie sieht es da mit dem Run auf Schalttage aus? Beim regionalen Zivilstandsamt Menziken wurde im letzten Schaltjahr, also am 29. Februar 2016, eine Hochzeit durchgeführt. «Ich weiss jedoch nicht, ob der Tag vom Brautpaar wegen des speziellen Datums gewählt wurde», sagt Leiter Deepak Santschi. Eine Häufung wie an Schnapsdaten in den klassischen Heiratsmonaten Mai bis September habe er am Schalttag jedoch nicht festgestellt.

Auf dem Zivilstandsamt in Lenzburg wurden am letzten Schalttag im Jahr 2016 zwei Trauungen durchgeführt. Im Jahr 2012 dagegen gar keine und am 29. Februar 2008 – einem Freitag – wurden eine Doppelhochzeit und eine dritte Trauung verzeichnet. Die Leiterin des Zivilstandsamtes, Stephanie Meyer, glaubt nicht, dass der 29. Februar ein beliebtes Hochzeitsdatum ist. «Der Wochentag spielt eine grössere Rolle.» Dabei wäre der 29. Februar ideal für alle, die schon wissen, dass sie den Hochzeitstag sowieso ständig vergessen werden.

Ein «Schaltjährler» erzählt:

Ein Geburtstag – viele Fragen