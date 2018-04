Ist das heutige Provisorium am Kehrbrunnenplatz einem definitiven Kreisel gewichen, soll dereinst ein Kunstwerk die Kreiselinsel zieren. Bei dessen Ausgestaltung wird nichts dem Zufall überlassen. Das Projekt werde mit äusserster Sorgfalt angegangen, sagt Gemeindeammann Roland Huggler. Der Verkehrskreisel im Dorfzentrum beziehungsweise dessen Ausgestaltung sei identitätsstiftend für Schafisheim, erklärt er. Deshalb komme nur ein Kreiselschmuck mit entsprechendem Bezug zum Dorf infrage. Konkrete Vorstellungen sind noch keine da. Klar ist jedoch: Der Kehrbrunnen kommt nicht in die Kreiselmitte zu stehen. Die Idee, den Brunnen zur Zierde auf die Verkehrsinsel zu stellen, habe sich an den Auflagen für ein derartiges Projekt im öffentlichen Raum zerschlagen, heisst es. Jetzt sucht der Gemeinderat kreative Ideen für die Dekoration des Kreisels am Kehrbrunnenplatz. Dazu hat er einen künstlerischen Wettbewerb lanciert. Nebst der Schofiser Bevölkerung sind auch Kunstschaffende aus dem Kanton Aargau eingeladen, ihre Vorschläge zur Kreiselverschönerung einzureichen. Konkrete Anforderungen zum möglichen Kunstwerk können auf der Gemeindekanzlei bezogen werden. «Wir sind gespannt auf die Ideen», sagt Ammann Huggler.