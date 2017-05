In einem Schreiben an die Mitarbeitenden, das der az vorliegt, spricht Geschäftsführer Thomas Glatzel von einem «enormen Rückgang der Umsätze», aufgrund dessen die Kosten in der Lieferkette angepasst werden müssten.

Der Lagerstandort Lenzburg verursache hohe Kosten und sei gleichzeitig nur zu etwa 30 Prozent ausgelastet. Er wird nun in den Lagerstandort im deutschen Grossostheim (nahe Frankfurt) integriert, der ebenfalls nicht voll ausgelastet ist, aber aufgrund der Automatisierung produktiver arbeiten kann als der in Lenzburg.

Einer der entlassenen Mitarbeiter sagt gegenüber der az, es habe Ende letzter Woche eine Sitzung mit der kompletten Firma stattgefunden. «Es war eine Massenkündigung», sagt er. Die betroffenen Mitarbeitenden hätten dies nicht kommen sehen, einige Frauen seien «weinend zusammengebrochen», andere sind seither gar nicht mehr in der Firma erschienen.

Hauptsächlich Logistiker betroffen

Office Depot spricht in seinem Schreiben von 20 betroffenen Mitarbeitenden, denen per 31. Oktober gekündigt werden. Es sind hauptsächlich Logistik-Angestellte. Laut dem Insider, der namentlich nicht genannt werden will, bietet die Firma eine Lohnfortzahlung von einem Monat plus den vollen 13. Monatslohn, wenn man bis zum Ende bleibe.

Das Aargauer Amt für Wirtschaft und Arbeit ist informiert. «Bis zum 31. Mai läuft das Konsultationsverfahren», bestätigt Leiter Thomas Buchmann. «Wir sind in Kontakt mit der Geschäftsleitung und diskutieren Unterstützungsmassnahmen.»

Office Depot wollte auf Anfrage keine konkreten Angaben zur Lager-Schliessung machen. Dem Vernehmen nach verbleibt ein kleines Vertriebs-Team mit einer Handvoll Leuten in Lenzburg.

Office Depot bezeichnet sich selber als «Nummer 1 bei Arbeitsplatzbedarf» und hat rund 30 europäischen Ländern gut 6000 Mitarbeitende. Seit 1996 ist die Firma in der Schweiz vertreten – mit Hauptbüro und Lager in Lenzburg. (NRO)