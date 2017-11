Auch in den sozialen Medien überschlagen sich die Kommentare zu den Vorfällen. In Facebook-Posts heisst es: «Es ist bedenklich, was in der Dorfgemeinschaft passiert.» – «Das Niveau sinkt und sinkt. Ich hoffe, dass die Abstimmung ohne Gezänke geht und nicht noch ein weiteres Theater auslöst.» – «Warum schreibt der anonyme Briefschreiber mit so vielen Fragezeichen. An wen soll geantwortet werden?»

Parteien gehen auf Distanz

Auf diese Frage reagiert die Schreiberschaft in einem zwei A-4-Seiten langen blauen Flyer an die Bevölkerung. «Wenn Sie keine Namen kennen, können Sie sich vollständig auf den Inhalt der Mitteilung und die Wahlkandidaten konzentrieren», schreibt sie und hält sich weiter bedeckt. Obwohl das Flugblatt betitelt ist mit «Lesen Sie hier, weshalb wir Ihnen Bruno Steiner zur Wahl als Gemeindeammann empfehlen!», dreht sich dessen Inhalt wiederum hauptsächlich um Vögtli-Fischer und weshalb sie als Ammann nicht tragbar sei. Übel nimmt man ihr – nebst einer mangelnden fachlichen Qualifikation –, dass sie als neu gewählte Frau Vizeammann demissionierte, als sie sich zur Kampfwahl gegen Bruno Steiner entschloss. Weil sie «offenbar nach Höherem trachtet», habe sie «das Amtsantrittsversprechen bereits widerrufen». Das sei rücksichtslos, wird in den Flyern gemutmasst.

Beim Lesen der Flugblätter ist Maya Bally stutzig geworden. «Es werden viel zu viele Worte um Kandidatin Sabina Vögtli-Fischer gemacht, die man nicht will. Und auffallend wenige um den Kandidaten Bruno Steiner, den man will. Kandidatenwerbung funktioniert anders.»

Unterdessen haben sich die SVP Hendschiken und alle aktiven und zukünftigen Gemeinderatsmitglieder sowie die Orts- und Bezirksparteipräsidenten offiziell von den anonymen Pamphleten distanziert.