Schon die Römer wussten, was sie an Lenzburg hatten: Die Nähe zu den Wasserwegen war taktisch gut und für eine ideale Verkehrsanbindung sorgten sie mit einer selbst gebauten Strasse. Die Überreste eines halbrunden Theaters bei der Autobahneinfahrt zeugt vom römischen Vicus Lindfeld. Und es gibt noch mehr Überbleibsel. In den Böden rund um das Lindfeld, das vom Autobahnzubringer durchquert wird, schlummern noch weitere Zeugnisse aus dieser längst vergangenen Zeit. Davon ist die Kantonsarchäologie überzeugt. Doch die Mittel sind beschränkt. «Auch wenn der Forschungsdrang gross ist, untersuchen die Archäologen nur, was gefährdet ist oder der Zerstörung anheimfällt», sagt Kantonsarchäologe Christoph Reding.

Wenn also auf einem Gebiet gebaut wird, wo mit Funden gerechnet werden kann, sind die Archäologen dabei. So auch auf dem Lind- und auf dem Hornerfeld, wo bald die Bauarbeiten für das kantonale Strassenprojekt A1-Zubringer beginnen. Für insgesamt 75 Millionen Franken soll hier gebaut werden, um dem Stau Herr zu werden. Kernstück ist ein neuer Tunnel, der Fahrer aus dem Bünztal durch den Knoten Neuhof leiten wird.