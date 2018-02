Die Schlossgeischt-Schränzer treten regelmässig auch in der Region auf. Nebst der Schlossgeischter Nacht jeweils im Januar, organisieren sie am Fasnachtswochenende zwei Anlässe.

Am kommenden Freitag, 9. Februar ab 18.30 Uhr steht das 27. Guggentreffen in der Altstadt von Lenzburg mit rund 10 Guggenmusiken, welche die Altstadt in Lenzburg zum Beben bringen werden, auf dem Programm: Sternmarsch, Monsterkonzert, Platzkonzerte und Auftritte in Restaurants.

Tags darauf, am Samstag, 10. Februar um 14 Uhr, mit vorgängigem Kinderschminken, findet der Kinderumzug statt. Dem Verein geht es nach eigenen Angaben darum, das kulturelle Leben in Lenzburg zu bereichern. Zudem sollen Erfahrungen und Traditionen für Kinder nicht verloren gehen. Weitere Informationen unter www.sgsl.ch. (wpo)