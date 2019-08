Am Nationalfeiertag wanderte viel Prominenz mit. Wir haben Sie gefragt: Was bedeutet Ihnen die Schweiz? Und was wünschen Sie sich für das Land?

Das haben uns SP-Nationalrat Cédric Wermuth, Grünen-Nationalrätin Irène Kälin, SVP-Grossrat Daniel Wehrli, Grünen-Grossrat Severin Lüscher, SP-Grossrätin Gabriela Suter und "Blick"-Chefredaktor Christian Dorer geantwortet: