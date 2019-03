Das Schloss Lenzburg ist ein Bauwerk, dessen älteste Teile tausend Jahre alt sind. Immer wieder wurde an- und umgebaut. Bei der aktuellen Sanierung standen Fassaden und Dächer in Zentrum. Die Gerüste um die Schlossmauer wurden zum vertrauten Anblick und letzte Saison wurde auch das Ritterhaus eingerüstet und hinter einer Blache versteckt. Auf einer Blache war immerhin das Konterfei des Hauses zu sehen, die beiden Säle konnten jedoch während der Hauptmonate nicht gemietet werden. Die Arbeiten am Ritterhaus sind auf diese Saison abgeschlossen worden. Jetzt ist der Uhrenturm dran, das Gebäude neben dem Eingang zum Museum ist für die Fassadenrenovation eingerüstet und mit einem schwarzen Netz versehen worden. Auch am Torhaus sind die Arbeiten noch im Gange. Die Fassaden- und Steinmetzarbeiten werden voraussichtlich bis im August dauern, sagt Hächler. Wenn das Wetter mitmacht. Der trockene Sommer 2018 kam den Arbeitern entgegen. Doch die Hitze forderte sie heraus. Damit der nach historischem Rezept hergestellte Verputz nicht zu schnell trocknete, musste er mit nassen Jutesäcken bedeckt werden.