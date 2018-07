Mit etwas Verspätung startete am Freitag Abend kurz vor elf das fünfzehn Minuten lange Feuerwerk vom Jugendfest in Lenzburg und hüllte das Schloss in dicke Rauchwolken. Weil es so schnell vorbei war, hier noch die besten Bilder. Aufgenommen wurden sie von Fotograf Ralph Bertschi. Für die Bilder fotografierte er von einer Anhöhe aus, die fast sechs Kilometer weit weg ist: