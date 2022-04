Schloss Hallwyl Hans von Hallwyl fragt in einer duftenden Sonderausstellung auf dem Schloss: «Riechst du den Krieg?» Auf Schloss Hallwyl widmet sich eine Sonderausstellung den Leben von vier bekannten Persönlichkeiten. Das Spezielle: Eigens kreierte Parfums versetzen Besucherinnen und Besucher an einen Schlüsselort der verschiedenen Geschichten.

Die Museumsangestellte Nathalie Carter schnuppert in ihrer Rolle als Franziska Romana von Hallwyl an deren Parfüm. Valérie Jost

Penetrant ist wohl das Wort, das den Geruch am besten trifft: Abgestandener Schweiss trifft den metallischen Geruch nach Blut, dazu kommen schwefelige Noten nach Schiesspulver. Es ist kein Duft, den man gerne riecht. Aber der, der im Feldzelt des Kriegsherren Hans von Hallwyl geherrscht haben könnte. Er wurde durch seine Verdienste in den Burgunderkriegen als der «Held von Murten» bekannt und nahm bis ins hohe Alter an Schlachten teil. «Riechst du den Krieg?», fragt der Hans-Sprecher im Audioguide, im Hintergrund hört man Pferde galoppieren. Die Antwort: Man riecht ihn definitiv.

Hans von Hallwyl ist eine der vier Persönlichkeiten, denen die aktuelle Sonderausstellung «Blütenduft und Pulverdampf – vier Leben, vier Düfte» auf Schloss Hallwyl gewidmet ist. Hier erhält man einen Einblick in vier Biografien von Menschen aus längst vergangenen Zeiten. In jedem Raum, jeweils einem wichtigen Ort im Leben der Person nachempfunden, gibt es ein Parfüm zu riechen. Die Düfte wurden von der Parfümeurin Bibi Bigler, Inhaberin der Parfum Bar in Aathal, eigens für die Ausstellung kreiert.

Episoden sind erfunden, aber historisch plausibel

Unterschiedlicher könnten die vier Biografien fast nicht sein: Während Hans von Hallwyl selbstbewusst und abgeklärt von seinen Schlachterfolgen erzählt, fragt sich in einem anderen Raum die junge Udelhild von Hallwyl, ob sie ihrer neuen Aufgabe als Äbtissin des Klosters Königsfelden gewachsen ist. Das Parfüm auf dem Holzaltar riecht nach Weihrauch und Kräutern des Klostergartens.

Einen Raum weiter schwärmt die 15-jährige Wienerin Franziska Romana von Hallwyl zwischen Seide, feiner Spitze und Glasfläschchen von ihrer grossen Liebe, ihrem Vetter Johann Abraham von Hallwyl – eine verbotene Allianz: Denn sie ist katholisch, er reformiert.

Den Abschluss bildet der Offizier und Handelstreibende Johannes von Hallwyl, der wegen des Tods seines Bruders nach einem 16 Jahre langen Aufenthalt in der Karibik zurück in die Heimat segeln muss. Auch wenn ihm «der neblige Aargau» mittlerweile mehr fremd als Heimat ist. «Die Episoden sind natürlich erfunden, fussen aber auf historischen Begebenheiten und hätten sich so zutragen können», erklärt Projektleiterin Angela Dettling.

Als Souvenir für Besucherinnen und Besucher sind die vier Biografien in einer Broschüre etwas detaillierter als auf den Infotafeln nachzulesen – inklusive Duftproben der jeweiligen Parfüms, um sich auch daheim noch in die Atmosphäre von Minarett-Tanzabenden, Schiffsbäuchen, Klostergärten und Schlachtfelder versetzen zu lassen. Letzteres Parfüm wird in der Broschüre übrigens als «leicht irritierende Komposition» bezeichnet – das Urteil, ob das der Wahrheit entspricht oder doch eher ein Euphemismus ist, bleibt den Besuchenden überlassen.