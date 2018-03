Irene Pauli und Gaby Siotis haben eine einzigartige Verbindung zum Dorfmuseum Rupperswil: Sie haben früher einmal darin gewohnt. Genauer gesagt, in der Wohnung direkt über dem Museum. Deswegen und als jahrzehntelange Lehrpersonen an der Schule Rupperswil sind sie prädestiniert für die grosse Aufgabe: Sie organisieren die Saisonausstellung 2018 «D Schuel im Wandel vo de Zyt» im Dorfmuseum Rupperswil.

Errungenschaft Teilzeitpensen

Von der Schiefertafel zum iPad in fünfzig Jahren – eine Entwicklung, welche die beiden Lehrpersonen selbst miterlebt haben. Pauli als Mittelstufenlehrerin, Siotis als Kindergärtnerin. Es habe sich unglaublich viel verändert, sagen die beiden unisono. «Vor 40 Jahren wurde ich noch von der Frau Pfarrerin eingestellt», erinnert sich Irene Pauli. Und Gaby Siotis ergänzt: «Als eine Kollegin vor 25 Jahren nach der Geburt ihres Kindes wieder einsteigen wollte, hiess es: Teilzeitpensen gibt es nicht.» Doch es ist auch ein bisschen Wehmut zu spüren, wenn sie von den früheren Zeiten erzählt: «Das System war einfacher, das Kollegium kleiner. Seit zwei, drei Jahren aber kenne ich nicht mehr alle Kollegen mit Namen.»

In der Ausstellung treffen in einem interaktiven Rundgang die alten und die neuen Zeiten aufeinander. Hier können Besucher auf dem harten, mit Kritzeleien verzierten Schulbank Platz nehmen, da Schiefertafeln bemalen und alte Schulwandbilder bewundern. «Diese Bilder waren ein wichtiges Lehrmittel», so Pauli. «Es gab sie zu allen Themen.» Eine Sammlung von rund 200 Stück wurde aus dem Materiallager der Schule gerettet. Die Ausstellung soll als Türöffner dienen, um Gedanken und Geschichten zwischen den Generationen auszutauschen.

Dorforiginal «Geissen-Emmi»

Erinnerungen haben auch Pauli und Siotis – an die Frau, der Rupperswil das Dorfmuseum zu verdanken hat. Emma Wiederkehr hiess sie, im Dorf nur bekannt als «Geissen-Emmi». Sie war Selbstversorgerin, lebte vom Gemüsegarten hinter dem Haus und den zwei Geissen. «Eine sehr auffällige Frau, ein absolutes Dorforiginal», erzählt Siotis. Auch Pauli weiss eine Anekdote zum «Geissen-Emmi» zu erzählen: «Sie hatte denselben Spleen wie ich, immer zwei verschiedene Socken zu tragen.» Nach ihrem Tod 1978 vermachte das Geissen-Emmi ihr altes Bauernhaus der Gemeinde – mit dem testamentarischen Wunsch, dass daraus ein Dorfmuseum werde. 1984 ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen.

Der Museumsbetrieb wird von der Einwohnergemeinde Rupperswil finanziert. Nicht aber die Saisonausstellung. «Die Aussteller machen grundsätzlich alles selbst», sagt Aktuar Roland Joho. Fürs 2018 erwartet er einige hundert Besucher. «Die Saisonausstellungen sind jedes Jahr ein Magnet», so der Aktuar. Dieses Jahr lockt zudem ein Wettbewerb, der zum Saisonschluss am 7. Oktober aufgelöst wird.

Saisoneröffnung: Sonntag, 15. April, Dorfmuseum Rupperswil, Alter Schulweg 11. Öffnungszeiten: jeden Sonntag, 10–12 Uhr.