Schafisheim/Staufen Gut für die Aarauer Ortsbürger-Kasse: Aarekies AG nimmt den Kiesabbau im Gebiet Buech-Steinacher wieder auf Rund 1,5 Millionen Kubikmeter Kies werden über einen Zeitraum von 15 Jahren zwischen Schafisheim und Staufen abgebaut. Die Anzahl der Lastwagenfahrten bewegt sich laut der Aarekies Aarau-Olten AG im gleichen Rahmen wie heute.

Auf dieser Parzelle der Ortsbürgergemeinde Aarau im Gebiet Buech-Steinacher wird der Kiesabbau aufgenommen. Bild: zVg

Kies ist keines mehr gewonnen worden in den letzten Jahren im Gebiet Buech-Steinacher zwischen Schafisheim und Staufen. Die bestehende Grube wurde zum grossen Teil mit unverschmutztem Aushub aufgefüllt und teilweise renaturiert. Nun nimmt die Aarekies Aarau-Olten AG den Abbau wieder auf. Konkret wird auf dem benachbarten Areal eine neue Kiesschicht erschlossen.

Gesichert werden könne die Rohstoffversorgung der Region, auch zahlreiche lokale Arbeitsplätze bleiben erhalten, hielt Aarekies-Regionalleiter Alex Piel laut einer Medienmitteilung am Spatenstich fest. Anwesend waren die Grundeigentümer sowie Vertreter von umliegenden Gemeinden und Verbänden. Der Kiesabbau trage dazu bei, dass in der Region benötigte Rohstoffe mit kurzen Transportwegen an ihren Verwendungsort gebracht werden können, wird Anja Bischoff zitiert, die Leiterin Portfoliomanagement der Ortsbürgergemeinde Aarau. Den Aarauer Ortsbürgern gehört die Grube im Steinacher – und sie profitieren finanziell stark davon.

Die neue Kiesschicht wird gleich neben der alten Grube auf dem Gemeindegebiet in Staufen erschlossen. Bild: Agis

Die Rede ist von jährlich etwa 100’000 Kubikmetern Kies pro Jahr – insgesamt 1,5 Millionen Kubikmeter über einen Zeitraum von 15 Jahren. Die ersten zwei Abbauetappen tangieren 23’150 Quadratmeter, die dritte Etappe umfasst eine weitere Fläche von 11’060 Quadratmetern, sagt auf Nachfrage die Jura Materials-Gruppe mit Sitz in Aarau, zu der die Aarekies AG gehört.

Das Verkehrsaufkommen werde sich im gleichen Rahmen bewegen wie heute. Die Erschliessung erfolge wie bisher über den Pappelweg in Schafisheim. «In Spitzenzeiten kann es zu geringfügigen Mehrfahrten im Vergleich zum aktuellen Betrieb kommen», hält die Jura Materials-Gruppe zu den Lastwagenfahrten fest. Es werde alles daran gesetzt, die Anzahl möglichst zu minimieren. «Dies unter anderem durch das Zusammenlegen von Zufahrten mit Wiederauffüllmaterial und Wegfahrten mit Kies.»

Jede Person verbraucht eine Lastwagenladung Kies

In ihrer Medienmitteilung weist die Aarekies AG auf die Bedeutung von Kies und Sand in der Bauwirtschaft hin. In der Schweiz verbrauche jede Person umgerechnet jährlich ungefähr eine Lastwagenladung, wird ausgeführt. Es handle sich um einen der Rohstoffe, der nicht von weit her importiert werden müsse. In der Ebene zwischen Hunzenschwil, Rupperswil, Schafisheim, Niederlenz und Staufen werde seit den 1930er-Jahren Kies gewonnen.

Die Vertreter von Aarekies, Gemeinden und Verbänden packen beim Spatenstich an. Bild: zVg

Während und nach dem Kiesabbau im Buech-Steinacher werden die Gruben etappenweise wieder mit sauberem Aushubmaterial aufgefüllt und renaturiert. Diese Arbeiten sind im Jahr 2053 abgeschlossen. «Der heute flache Geländeverlauf wird als Landwirtschaftsland wiederhergestellt», so die Aarekies AG. Im östlichen Teil entstehe eine ökologische Ausgleichsfläche in Form eines Dauerbiotops.

Apropos: Auch während des Abbaus werden im Steinacher gezielt temporäre Tümpel für Amphibien geschaffen. Denn in den offenen Flächen, die sich immer wieder neu bilden in der Kiesgrube, fühlten sich seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten wohl. Nebst einer bodenkundlichen Baubegleitung wird auf freiwilliger Basis eine externe ökologische Baubegleitung eingesetzt.

Das Unternehmen betreibt zwei Kieswerke

Die Aarekies Aarau-Olten AG wurde im Jahr 2005 gegründet. Das Unternehmen betreibt zwei Kieswerke in Buchs sowie in Däniken und beschäftigt rund 20 Mitarbeitende in der Produktion, in der Instandhaltung und im Verkauf. Die Aarekies ist Teil der Jura Materials-Gruppe. Diese hat sich aus der im Jahr 1882 in Aarau gegründeten Zementfabrik Zurlinden & Co. entwickelt und umfasst mittlerweile verschiedene Schweizer Unternehmen aus der Baustoffindustrie mit insgesamt rund 500 Mitarbeitenden.

Die Haupttätigkeiten der Gruppe sind die Rohstoffgewinnung, die Produktion von Zement, Gesteinskörnungen, Beton und Belag sowie die Verwertung und Entsorgung von Baustoffen. Seit 2000 gehört die Jura Materials-Gruppe zum irischen Baustoffkonzern CRH.

Übrigens: Bis Mitte Mai lag in Schafisheim das Baugesuch der Kiespool Schafisheim-Staufen Nord GmbH auf für die Erweiterung ihrer Kiesgrube auf einer Fläche von rund 55’500 Quadratmetern zwischen Aarauerstrasse sowie Eisenbahnlinie und Autobahn. Einwendungen sind keine eingegangen, teilt die externe Bauverwaltung Schafisheim auf Anfrage mit. Auf die Frage, ob dieses Vorhaben einen Einfluss hat auf den geplanten Abbau im Gebiet Buech-Steinacher, antwortet die Jura Materials-Gruppe, dass es einen mit dem Kanton sowie den Gemeinden Schafisheim und Staufen abgestimmten koordinierten Gesamtabbauplan gibt.