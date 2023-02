Schafisheim Schlussspurt ist angebrochen: Gesucht sind die besten Fotos mitten aus dem Leben Für den Fotowettbewerb mit anschliessender Open-Air-Ausstellung in Schafisheim können noch Bilder eingereicht werden. Das Feld sei offen, alle Chancen auf den Gewinn seien intakt, sagt René Sandmeier von der Kulturkommission.

Die Bilder müssen in Schafisheim aufgenommen werden und in Hochformat sein: hier der Blick auf die Seetalstrasse mit dem Gemeindehaus auf der linken Seite. efr / Archiv AZ

Wem gelingt ein besonders eindrückliches, aussagekräftiges Bild? Nur keine falsche Scheu, genau solche sind gesucht. Die Kulturkommission «KiS – Kultur in Schofise» führt einen Fotowettbewerb mit anschliessender Open-Air-Ausstellung in den Sommermonaten durch.

Ob jung oder alt: Die meisten Menschen hätten ihr Smartphone mit Kamera jederzeit griffbereit, sagt Kommissionsmitglied René Sandmeier. Schöne Momente, herzergreifende Ereignisse oder eine einzigartige Wetterstimmung könnten damit eingefangen und konserviert werden. «Die besten Fotos aus dem Leben sollen den Weg in unseren Wettbewerb finden», hält Sandmeier fest.

Nicht nur Schafisheimerinnen und Schafisheimer können mitmachen

Bis 15. März können die Bilder per E-Mail info@kis-schofise.ch eingereicht werden. Eingeteilt werden sie in vier Kategorien: Lieblingsplatz, Natur, Weitblick, Schwarz/Weiss. Berücksichtigt werden Aufnahmen in Hochformat, die in Schafisheim aufgenommen wurden. Die Mitglieder der Kulturkommission bilden die Jury.

Mitmachen kann übrigens jede und jeder, teilnahmeberechtigt sind also nicht nur die Einwohnerinnen und Einwohner von Schafisheim. Ziel sei es, die Bevölkerung aus dem Dorf und der Umgebung in das kulturelle Geschehen einzubinden, sagt Sandmeier. Er hofft auf noch viele Fotos im nun angebrochenen Schlussspurt. Die Ausschreibung laufe seit Herbst, bisher seien erst wenige eingegangen. «Das Feld ist somit offen. Alle Chancen auf den Gewinn sind intakt.»

Aufnahmen werden – als Zeitzeugnis – in einer Datenbank publiziert

Die besten Sujets werden auf Weltformat ausgedruckt und sollen auf dem Gemeindeplatz beim neuen Brunnen auf Plakatwänden ausgestellt werden, führt Sandmeier aus. Die Ehrung der Fotografinnen und Fotografen erfolgt bei einem öffentlichen Apéro mit Mitgliedern der Kulturkommission und des Gemeinderats, mit der Bevölkerung sowie mit Medienvertretern.

Alle Schafisheimerinnen und Schafisheimer seien eingeladen, einen Spaziergang zur Ausstellung zu unternehmen, sagt Sandmeier. «Es wäre schön, wenn auch vorbeifahrende Pendlerinnen und Pendler einen Halt einlegen.» Vielleicht entstehen, so das Kommissionsmitglied, auch Begegnungen und Gespräche. Denn die Ausstellung soll anregen und verbinden. «KiS – Kultur in Schofise» habe sich bewusst gegen eine Onlineprämierung entschieden, fügt Sandmeier an. «Wir wollen die Ausstellung draussen – dort, wo die Bilder entstanden sind – erlebbar machen.»

Nach der Prämierung werden alle Aufnahmen in einer Datenbank auf www.schafisheim.ch publiziert. «Wir wollen eine Sammlung von Fotos aus Schafisheim als Zeitzeugnis schaffen, die der Gemeinde zur Verfügung steht», stellt Sandmeier fest.