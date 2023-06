Schafisheim Schluss mit Unterscheidung beim Strom? Bevölkerung äussert Vorbehalte gegen Einheitstarif Kein Hoch- und Niedertarif mehr, der Strom soll am Tag und in der Nacht gleich viel kosten: In Schafisheim setzt sich der Gemeinderat mit einem Einheitstarif auseinander. An der Gemeindeversammlung wurden aber Bedenken laut.

In einer Studie wird abgeklärt, welche Folgen ein Einheitstarif für die einzelnen Stromkunden hat. Symbolbild: Stefan Kaiser

Zu Wortmeldungen – und schliesslich zu einer angeregten Diskussion – ist es erst ganz zum Schluss unter «Verschiedenes» gekommen an der Gemeindeversammlung in Schafisheim. Der für das Ressort Strom und Elektrizitätswerk zuständige Gemeinderat Jürg Ramseyer wies am Dienstagabend darauf hin, dass Einheitstarife allgemein auf dem Vormarsch seien und einer zukünftigen, sinnvollen Stromversorgung entsprächen.

In einer Studie soll im Jahr 2024 genau analysiert werden, was eine Einführung in Schafisheim für jeden einzelnen Stromkunden bedeuten würde. Er könne beruhigen, hielt Ramseyer fest. Am Beispiel von Seon habe sich gezeigt, dass es für die Mehrheit unter dem Strich zu keinen grossen Veränderungen komme. In Seon wie in Egliswil wurden Hoch- und Niedertarif auf Anfang dieses Jahres abgeschafft.

Stark betroffen sind die Stromfresser

Ein Stimmberechtigter widersprach, erwähnte die massiv erhöhten Preise. Speziell sei die Lage für sogenannte Stromfresser, Elektroheizungen – die kein CO 2 ausstossen – oder in einer nächsten Generation die E-Mobilität. Diese seien stark betroffen. Ein Einheitstarif würde bedeuten, dass sparsame Stromverbraucher einzelne Geräte nicht mehr in der Nacht oder am Wochenende in Betrieb nehmen, sagte der Mann. Er zeigte sich überzeugt, dass nach wie vor Bedarf besteht nach einem Hoch- und Niedertarif. Wichtige Argumente für einen Einheitstarif habe er noch keine gehört.

Gemeindeversammlung Gemeinde tritt Verband SDRL bei Der Beitritt zum Verband der Sozialen Dienste der Region Lenzburg (SDRL) ist beschlossen: Die Gemeindeversammlung in Schafisheim hat diesem Schritt am Dienstagabend klar zugestimmt. Ebenfalls diskussionslos und mit grosser Mehrheit genehmigt haben die 81 anwesenden Stimmberechtigten – von insgesamt 1967 – alle weiteren Geschäfte: die Jahresrechnung 2022, den Kredit von 323’100 Franken für eine zweite Wasser-Transportleitung unter der Autobahn, den Kredit von 258’500 Franken für die Sanierung der Ringwasserleitung beim Strassenverkehrsamt sowie den Kredit von 2,35 Millionen Franken für die Sanierung Talhardstrasse.

Er stellte einen Überweisungsantrag: Das Reglement für die Netzbenutzung und die Lieferung elektrischer Energie sei zu überarbeiten, ebenso die Tarif- und Gebührenordnung. «Die Reglemente müssen so angepasst werden, dass die Gemeindeversammlung über die Einführung eines Einheitstarifs abstimmen kann», forderte der Stimmberechtigte. «Ohne neue Reglemente darf der Gemeinderat keinen Einheitstarif einführen.»

Die Gemeindeversammlung von Schafisheim entscheidet über einen Überweisungsantrag zum Einheitstarif. Bild: mhu

Eine Anwesende pflichtete diesen Ausführungen bei. In ihrem Haus sei eine eine Elektroheizung eingebaut, die nicht ohne grossen Aufwand ersetzt werden könne. Sie habe Mühe, dass etwas einfach so bestimmt werde, ohne Rücksicht zu nehmen auf die Auswirkungen auf die verschiedenen Leute.

Den Überweisungsantrag genehmigten die 81 anwesenden Stimmberechtigten – von insgesamt 1967 – schliesslich mit 55 zu 19 Stimmen.

Neuer Partner für die Strombeschaffung

Gemeinderat Ramseyer gab in seinen Ausführungen ebenfalls bekannt, dass sich die Energiepreise im kommenden Jahr noch einmal erhöhen werden. Dieser Anstieg werde aber moderater ausfallen als der letzte. Vorgenommen werde die von der Bevölkerung gewünschte Umstellung auf Akontorechnungen – aufgrund von Softwareproblemen und Überlastung der Anbieter allerdings etwas weniger schnell als ursprünglich beabsichtigt.

Zu einem Wechsel kommt es bei der Energiebeschaffung, führte Ramseyer weiter aus. Bisher erfolgte diese in einer Kooperationsgemeinschaft unter der Koordination der SWL Energie AG aus Lenzburg. Neu werde als Partner iStrom mit der IBW Energie AG aus Wohlen für den strukturierten Einkauf zuständig sein. Schafisheim werde von der Kompetenz und Erfahrung profitieren können, war sich Ramseyer sicher.