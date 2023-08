Schafisheim Wertvolle Daten dank ausgeklügelter Technik: Ein graues Kästchen zählt Velos – doch wozu? Aufmerksamen Beobachtern dürfte er aufgefallen sein: der kleine, graue Kasten am Rand der Alten Bernstrasse in Schafisheim. Während die beliebte Verbindungsstrasse nach Staufen befahren und beschritten wird, verrichtet er seine Arbeit: Er zählt Velos.

Der Velozähler an der Alten Bernstrasse in Schafisheim. Bild: Olga Kuck

Im ersten Halbjahr 2023 hat der Kanton Aargau an insgesamt 23 Standorten Velozähler aufgestellt. Auch die Alte Bernstrasse in Schafisheim gehört dazu. Auf Höhe des Robidogs sammelt ein unscheinbarer grauer Kasten dank ausgeklügelter Technik wertvolle Daten über das Veloverkehrsaufkommen – und das über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren.

Mirjam Hauser, Projektleiterin für Fuss- und Veloverkehr des Kantons, klärt über die Funktionsweise auf: «Eingelassene Induktionsschleifen im Belag erzeugen ein schwaches elektromagnetisches Feld. Jedes Mal, wenn ein Velo darüberfährt, wird dieses Feld gestört und vom System erfasst.» Dank 13 Differenzierungskriterien und einem intelligenten Algorithmus könne das System zwischen einzelnen Velos und anderen Fahrzeugen wie E-Scooter, benzinbetriebenen Motorfahrrädern oder Autos unterscheiden, so Hauser.

Kleiner Kasten, grosse Aufgabe

Die 23 Velozähstellen sollen Daten darüber sammeln, wie viele Velos die Zählstellen passieren. «Ihre Resultate ermöglichen Einblicke in Spitzenwerte des Tagesaufkommens, Unterschiede zwischen Werktags- und Wochenendverkehr und sogar in den Einfluss von Wetterbedingungen auf den Veloverkehr», so Hauser.

Die Induktionsschleifen im Belag erzeugen ein elektromagnetisches Feld. Bild: Olga Kuck

Die gesammelten Daten helfen dem Kanton dabei, Aussagen zur Entwicklung des Veloverkehrs zu treffen und seine Veloförderung zielgenau auszurichten. So können die Bedürfnisse der Velofahrenden in Zukunft besser berücksichtigt werden, führt der Kanton auf Anfrage aus.