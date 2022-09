Schafisheim Sanierung der Schulstrasse West: Der Schulweg ist aus Sicherheitsgründen gesperrt Anfang Oktober erfolgt der Start der Sanierung der Schulstrasse West in Schafisheim. Die Durchfahrt ist nicht immer möglich. Für die Arbeiten wird mit einer Dauer von etwa viereinhalb Monaten gerechnet.

Die Arbeiten für die Strassensanierung und den Werkleitungsbau werden in zwei Etappen ausgeführt. Google Streetview

Die Sanierung der Schulstrasse West in Schafisheim steht bevor: Der Baustart erfolgt zwischen dem 3. und 7. Oktober. Dauern werden die Arbeiten – je nach Witterung – bis voraussichtlich Februar des kommenden Jahres. Vorgesehen sind zwei Etappen. Die erste beinhaltet den Abschnitt ab dem Gehweg der Seetalstrasse bis zur Parzellengrenze des Schulareals. In der zweiten Bauphase folgt der Abschnitt vor dem Schulareal bis und mit Kreuzung Hüttmattstrasse.

Der Baustellenbereich ist gesperrt, eine Durchfahrt nicht immer gewährleistet. Die Zufahrt zur Baustelle sei aber von beiden Seiten her möglich, heisst es in der Baustelleninformation von Gemeinderat und Bauleitung. Der Zugang zu den Liegenschaften bleibe während der Bauzeit grundsätzlich gewährleistet. Gesperrt ist aus Sicherheitsgründen der Schulweg im Bereich der Baustelle. Die Umleitung erfolgt über den Fussweg – ehemals Denner – via Kindergarten Schlössli 1. Ausgenommen davon ist der Zugang zu den Veloständern und Parkplätzen. Diese sind via Hüttmattstrasse erreichbar.

Vollständig ersetzt wird die bestehende Wasserleitung in der Schulstrasse. Vor dem Baustart erstellt der Brunnenmeister ein Wasserprovisorium. Während der Ausführung wird er laut Baustelleninformation die Hausanschlüsse auf Mängel kontrollieren.

«Mit den Bauarbeiten sind Unannehmlichkeiten nicht zu vermeiden», halten Gemeinderat und Bauleitung abschliessend fest. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die dem Baufortschritt angepassten Signalisationen zu beachten. (mhu)