Schafisheim Rückkehr zum Verband: Gemeinde will Soziale Dienste neu organisieren Der Aufwand nimmt zu, die Fälle werden anspruchsvoller: Der Gemeinderat Schafisheim ist überzeugt, dass der Beitritt zum Verband der Sozialen Dienste der Region Lenzburg (SDRL) – und die Auslagerung der Beistandschaften – die beste Lösung ist.

Innerhalb der Gemeindeverwaltung Schafisheim wird eine Sozialarbeiterin weiterhin für die materielle und immaterielle Hilfe von Hilfesuchenden zuständig sein. Bild: mhu

Ziel ist eine leistungsfähige Sozialhilfe sowie die Professionalisierung der Mandatsführung im Kindes- und Erwachsenenschutz: An der Gemeindeversammlung in Schafisheim steht der Beitritt zum Verband der Sozialen Dienste der Region Lenzburg (SDRL) per 1. September zur Diskussion. «Der SDRL kann aufgrund seiner Grösse sicherstellen, dass für die vom Gericht bestellten Beistandschaften in Schafisheim genügend und geeignete Berufsbeistände zur Verfügung gestellt werden können», führt der Gemeinderat aus.

Die Auslagerung sei keine Sparmassnahme, so die Behörde. Es gehe darum, dass die Gemeinde ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen könne. Innerhalb der Gemeindeverwaltung werde eine Sozialarbeiterin weiterhin tätig und für den Bereich materielle und immaterielle Hilfe von Hilfesuchenden zuständig sein. Kündigungen müssten keine ausgesprochen werden.

Besser aufgestellt für zukünftige Herausforderungen

Es handelt sich um eine Rückkehr. Im Jahr 2016 hatte die Gemeinde beschlossen, aus dem Verband SDRL auszutreten und die Beistandschaften ab 2018 in den Sozialdienst der Gemeindeverwaltung zu integrieren. Als Hauptgründe genannt wurden Qualitätsprobleme und Kosten. Nun haben der zeitliche und der administrative Aufwand zugenommen, stellt der Gemeinderat fest. Die Fälle seien komplexer und anspruchsvoller geworden. Auch sei der Arbeitsmarkt im Bereich der Sozialarbeit ausgetrocknet. Deshalb sei im vergangenen Sommer entschieden worden, die Organisation der Sozialen Dienste Schafisheim zu überprüfen und zu optimieren.

Im Jahr 2016 hat die Gemeinde Schafisheim entschieden, aus dem Verband SDRL auszutreten. Bild: ewa

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass die Auslagerung der Beistandschaften an die Sozialen Dienste der Region Lenzburg (SDRL) die beste Lösung ist, heisst es in der Versammlungsbroschüre. Für eine kleine Gemeinde sei es schwierig, diese Aufgabe alleine zu erfüllen. «Mit der Auslagerung ist die Gemeinde organisatorisch besser aufgestellt, um die zukünftigen und vielfältigen Herausforderungen bewältigen zu können», fasst der Gemeinderat zusammen. Auch die Finanzkommission begrüsst laut Versammlungsbroschüre den Entscheid für eine neue Lösung.

Kredite für Leitungen und Strassen

Weiter entscheiden die Stimmberechtigten am Dienstag, 20. Juni, über den Kredit von 323’100 Franken für eine zweite Wasser-Transportleitung unter der Autobahn, den Kredit von 258’500 Franken für die Sanierung der Ringwasserleitung beim Strassenverkehrsamt, den Kredit von 2,35 Millionen Franken für die Sanierung Talhardstrasse sowie die Jahresrechnung 2022.

Diese schliesst mit einem Plus von 1,04 Millionen Franken ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 579’200 Franken. (mhu)