Schafisheim Riesenprojekt: Coop investiert 62 Millionen Franken und schafft neue Arbeitsplätze Rund 2000 Mitarbeitende arbeiten heute im Verteilzentrum in Schafisheim. Bis 2025, so schreibt Coop in einem aktuellen Baugesuch für einen neuen Anbau, könnten es 2400 sein.

Statt der Tankstelle (im Vordergrund, rechts vom Kreisel) soll ein neues Gebäude entstehen. Bild: Mathias Förster

Ganze fünf Ordner stark ist das Baugesuch. Ein mehr als deutliches Zeichen dafür, dass es sich um ein Projekt der Superlative handelt. Auf Seite eins dann der endgültige Beweis – denn dort steht die Projektsumme: rund 62 Millionen Franken.

Konkret baut Coop einen grossen Anbau an die bestehenden Gebäude beim Verteilzentrum Schafisheim, das die Verkaufsregion Nordwestschweiz-Zentralschweiz-Zürich umfasst. Dafür soll die Betriebstankstelle abgebrochen werden. Stattdessen soll dort, gleich beim Kreisel im Winkel Aarauerstrasse und Unter Schoren, der Neubau entstehen. Der Grossverteiler will die Bereiche «Pronto» und «Aktionen» verlagern, von Dietikon und Lenzburg eben in den Neubau in Schafisheim.

Die Bauprofile zeigen die Dimensionen des Neubaus, der unmittelbar an die Aarauerstrasse (Kantonsstrasse) grenzen wird. Eva Wanner

2007 hatte der Grossverteiler die regionale Verteilzentrale in Dietikon für rund 50 Millionen Franken umgebaut. 2016 wurde sie geschlossen. «Die Liegenschaft in Dietikon dient künftig als nationale Verteilzentrale für die Coop-Pronto-Shops», sagte damals ein Mediensprecher gegenüber der AZ. Die weitere Konzentration auf den Standort Schafisheim dürfte für das Areal in Dietikon wiederum Konsequenzen haben.

Ausserdem soll der Umschlagplatz des Transportlogistikunternehmens Railcare verlagert werden. Auf dem Gelände hatte sich im April ein Unfall ereignet; der Hub-Leiter des Verteilzentrums wurde von einem Rangierzug erfasst, zu Boden geworfen und dabei schwer verletzt. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hatte damals mehrere Mängel festgestellt, unter anderem war der Gehweg zu wenig gut gesichert.

400 Mitarbeitende mehr

Der Baustart für das Schofiser Riesenprojekt ist gemäss Gesuch für den kommenden Herbst geplant – das bedingt aber, dass das Baugesuch, welches bis am 23. Januar bei der Gemeindeverwaltung aufliegt, ohne grossen Widerstand bewilligt wird. In Betrieb genommen würde das Gebäude dann, wenn alles glatt läuft, im Jahr 2026.

Gebaut wird im laufenden Betrieb. Heute werden in Schafisheim laut Baugesuch rund 2000 Menschen beschäftigt, alleine im Neubau sollen es künftig rund 80 mehr sein. Bis 2025 werde mit 2400 Mitarbeitenden an diesem Standort gerechnet.

Der Neubau bringt auch mehr Verkehr mit sich. Die Arbeit erfolge im 24-Stunden-Schichtbetrieb, heisst es im Baugesuch. Die am meisten belastete Strasse ist die Rupperswilerstrasse (beim Jumbo-Knoten). Dort verursacht das Verteilzentrum heute rund 10 Prozent des Verkehrs. Mit dem Umbau erhöht sich diese Zahl auf über 22 Prozent. Das sind gut 2000 Fahrzeuge mehr pro Tag. Der Grenzwert von maximal 400 Fahrzeugen pro Stunde – Last- und Personenwagen – werde aber nach wie vor eingehalten, so das Baugesuch.

Noch mehr Lärm mindern gehe nicht

Das gelte auch für die Immissionswerte der Lärmschutzverordnung, heisst es. Aber: Gemäss Vorsorgeprinzip muss die Lärmbelastung so weit reduziert werden, wie dies technisch möglich ist. Hierfür wiederum, so wird im Baugesuch erläutert, gelten die strengeren, sogenannten Planungswerte. Der Neubau selbst und Lärmschutzwände schirmen zwar die «relevantesten Lärmquellen» ab. Doch «trotz umfangreicher Lärmschutzmassnahmen können die Planungswerte nachts nicht an allen Nachbargebäuden eingehalten werden», schreibt Coop. Betroffen seien vor allem die Wohngebäude südlich des Areals.

Das Coop-Areal mit seinen teils beengten Platzverhältnissen und gewachsenen Strukturen sei gegeben, heisst es weiter. «Für noch grössere Lärmminderungen wären massive bauliche Massnahmen und Umstrukturierungen auf dem Areal erforderlich.» Massnahmen, die wirtschaftlich nicht tragbar wären.

Tankstelle bei der Ferrum AG

Die Betriebstankstelle, die für den Neubau weichen muss, soll an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden: auf dem angrenzenden Gelände der Ferrum AG. Dafür wird Coop noch ein separates Baugesuch auflegen. Die Ferrum baut selber auch: Sie hatte im Frühling dieses Jahres verkündet, dass sie ihren Standort Rupperswil aufgibt und dafür den Standort Schafisheim ausbaut. Konkret erstellt die Ferrum AG eine neue Produktionshalle für 30 Millionen Franken. Gegen dieses Baugesuch hatte es keine Einwendungen gegeben.

Das Industrieareal Schoren mit Dreier (links, auf Hunzenschwiler Boden), Coop und Ferrum am oberen rechten Bildrand. Mathias Förster

Und noch etwas ändert sich im Industrieareal Schoren – allerdings ennet der Gemeindegrenze, die unmittelbar westlich des Coop-Verteilzentrums, vom Kreisel her nordwärts, verläuft. Auf Hunzenschwiler Seite wird die Firma Dreier ab Anfang 2023 ihr rund 12'000 Quadratmeter grosses Areal räumen. Dort sind bislang Baustofflogistik, Unternehmensentwicklung und die Disposition der Transportfirma angesiedelt. Sie konzentriert aber ab 2023 die allermeisten ihrer Bereiche in Oberentfelden. Dreier hat das Hunzenschwiler Gelände mittlerweile verkauft – an Coop Immobilien.