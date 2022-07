Schafisheim Neulenker verunfallt mit gemieteter PS-Bolide Ein 23-Jähriger verlor in Schafisheim die Kontrolle über einen leistungsstarken Sportwagen und prallte gegen einen Mast. Die beiden jungen Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Den Führerschein auf Probe hat der Neulenker wieder los.

Am Montag ereignete sich auf der Aarauerstrasse in Schafisheim ein Selbtsunfall. Von Lenzburg kommend fuhr der 23-jährige Aargauer in den Kreisverkehr «Schoren». Als er diesen in Richtung Hunzenschwil verliess, verlor er die Herrschaft über den Mercedes-Benz AMG C63, wie die Kapo AG in ihrer Mitteilung schreibt.

Der weit über 400 PS starke Sportwagen geriet ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und prallte in der Folge heftig gegen das massive Tragwerk einer Signalisation. Der 23-Jährige und sein 27-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Sie wurden anschliessend zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Am Auto, das der junge Mann gemietet hatte, entstand Totalschaden. Dieser beläuft sich nach ersten Schätzungen auf gegen 100’000 Franken. Der Selbstunfall ist nach ersten Erkenntnissen auf übermässige Beschleunigung zurückzuführen. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Sie nahm dem Neulenker den Führerausweis auf Probe vorläufig ab. (az)

