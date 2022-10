Schafisheim Nachts setzt die Polizei neu auf eine ständige Hundepatrouille – erster Erfolg wurde bereits verbucht Die Polizei organisiert das Diensthundwesen neu. Bei der bestehenden Zwingeranlage am Stützpunkt Lenzhard in Schafisheim drängt sich deshalb eine Sanierung auf.

Das neue Konzept umfasst fünf vollamtliche Instruktorinnen und Instruktoren, die für das Training sämtlicher Hundeführerinnen und Hundeführer der Kantonspolizei und der Regionalpolizeien verantwortlich sind (Symbolbild). Keystone

Polizeihund Eyk hat kurzen Prozess gemacht: Zwei Kriminaltouristen brachen ins Schwimmbad Rothrist ein. Sie schnitten den Zaun auf und versuchten – mit brachialer Gewalt – den Tresor zu knacken. Die alarmierten Kantonspolizeien Aargau und Solothurn waren rasch vor Ort, umstellten das Areal mit mehreren Patrouillen. Einer der Einbrecher ergab sich widerstandslos, als die Polizisten den Einsatz des Hundes androhten. Der andere Mann versteckte sich im Gebüsch, wo ihn Eyk postwendend aufspürte. Auch er kapitulierte und konnte – ebenfalls widerstandslos – festgenommen worden.

Bei den beiden angehaltenen Männern handelt es sich um Kosovaren im Alter von 30 und 55 Jahren. Die zuständige Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm hat eine Untersuchung eröffnet. Die Polizeihunde seien Gold wert, sagte Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, darauf gegenüber dem Fernsehsender Tele M1.

Zwingeranlage ist fast 30 Jahre alt

Weil diese Polizeihunde künftig eine noch wichtigere Rolle einnehmen, drängt sich ein Umbau an der bestehenden, fast 30-jährigen Zwingeranlage am Stützpunkt Lenzhard in Schafisheim auf. Denn es müssen mehr Tiere untergebracht werden können, der Platzbedarf steigt, erklärt Graser.

Der Hintergrund: Seit diesem Spätsommer setzt die Polizei ein neues Konzept um. Dieses umfasst fünf vollamtliche Instruktorinnen und Instruktoren, die fix auf dem Stützpunkt Lenzhard stationiert sind und für das Training sämtlicher Hundeführerinnen und Hundeführer der Kantonspolizei und der Regionalpolizeien verantwortlich sind. Bisher sei das Diensthundwesen mehrheitlich im Milizsystem organisiert gewesen, fügt der Mediensprecher an.

Nach dem erfolgreichen Einsatz: Polizeihund Eyk hat zwei Einbrecher im Schwimmbad Rothrist gestellt. Kapo Aargau

Vorgesehen ist, dass in der Nacht ständig eine Patrouille im Kanton unterwegs ist, die aus zwei Hundeführerinnen oder Hundeführern sowie zwei Hunden besteht, führt Graser aus. Anders als beim früheren Ausrücken ab Wohnort soll damit eine noch raschere nächtliche Verfügbarkeit von Polizeihunden sichergestellt sein. Ein aktuelles Beispiel für einen Erfolg dieser Hundepatrouille sei die Festnahme der beiden Einbrecher im Schwimmbad Rothrist.

Projekt soll noch dieses Jahr fertiggestellt sein

Das Baugesuch für die Sanierung des Zugangs zum Hundezwinger am Stützpunkt Lenzhard liegt bis 7. November auf der Gemeindekanzlei in Schafisheim auf. Als Bauherrschaft tritt die Abteilung Immobilien Aargau vom kantonalen Departement Finanzen und Ressourcen in Erscheinung.

Dieses hält auf Nachfrage nach dem Zeitrahmen fest, dass die Arbeiten nach dem ordentlichen Bewilligungsverfahren starten sollen und das Vorhaben in diesem Jahr fertiggestellt wird. Gerechnet wird mit Kosten von rund 35'000 Franken.