Ein grosses Thema in Schafisheim ist der Verkehr auf der Kantonsstrasse. Die neue BNO bringt da keine wesentlichen Änderungen. Im kantonalen Richtplan festgelegt ist eine Umfahrungstrasse im Osten des Dorfes. Über die Wiese zwischen Schafisheim und Staufen. Allerdings schwebt dem Gemeinderat jetzt eine Westumfahrung vor. Mit einem Tunnel durch den Binzen und den Lotten. Eine entsprechende Linienführung ist noch nicht in den Richtplan aufgenommen. Sie ist aber aus Sicht von Schafisheim nötig, wenn die Verkehrsprobleme von Seon (Knoten Dössegger) mit einer Nordspange gelöst würden (AZ vom Montag). Der Kanton und das Astra stellen zudem Überlegungen an, die T 5 direkt an die A 1 anzubinden. Mit einem Halbanschluss analog dem Projekt «Aarau Mitte».