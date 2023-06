Schafisheim «Ferrumianerinnen und Ferrumianer» feiern Neubau in Schafisheim Nur zwei Jahre Planung gingen dem Spatenstich voraus. Nun beginnt der Bau des 30-Millionen-Projekts der Ferrum AG.

Von links: Axel Beck (Atelier WW), Maurus Büsser (Generalsekretär kantonales Departement Bau, Verkehr und Umwelt), Nadine Widmer (Gemeindeammann Schafisheim), Beat Bühlmann (Präsident des Verwaltungsrats der Ferrum). Bild: Sebastian Klehn

Eine Warnweste, einen leuchtend gelben Schirm, einen Helm, einen Flachmann, einen Meter und Sicherheitsschuhe, falls einem jemand auf die Zehen tritt. Wörtlich oder metaphorisch. Solche Dinge zauberte ein Vertreter der Generalunternehmung, die am Bau der neuen Produktionshalle der Ferrum AG in Schafisheim beteiligt ist, aus einer Kiste. Ein Bauherren-Kit nannte er es und erntete von ebendiesen und von der Belegschaft, die am Donnerstagmorgen beim Spatenstich für den 30-Millionen-Franken-Neubau dabei war, Applaus und Gelächter.

Beat Bühlmann, Präsident des Verwaltungsrats der Ferrum, begrüsste die Anwesenden als «liebe Ferrumianerinnen und Ferrumianer». Und nannte die Beziehung zwischen dem international tätigen Konzern und der Gemeinde Schafisheim eine Liebesgeschichte, die in den 60er-Jahren ihren Anfang nahm. Denn 1965 zog die Giesserei der Firma in das Gebiet, das damals noch nicht von der Industrie dominiert war.

Die Schafisheimer Frau Gemeindeammann Nadine Widmer nahm den Ball auf – und dankte namens der Gemeinde, dass sich die Ferrum klar zum Standort bekenne. Denn die Halle, die auf zehntausend Quadratmetern im Industriegebiet Schoren entsteht, ersetzt jene in Rupperswil. Das dortige Gebäude, 1917 errichtet, ist zu klein und erreicht bald seine Lebensdauer. Geplant ist, das Gebäude sowohl als Wohn- als auch Gewerberaum zu nutzen.

Ein 25 Meter hoher Bau

Axel Beck, Teil der Geschäftsleitung des ausführenden Architekturbüros «ww», lobte das Projekt als visionär und nachhaltig. 25 Meter hoch wird der Bau sein, Produktion und Büros würden «aufeinandergestapelt». Mit den fünf Obergeschossen und dem Untergeschoss geht der Bau ans Limit dessen, was erlaubt ist.

Die Baubewilligung, so hakte Verwaltungsratspräsident Bühlmann ein, habe der Ferrum AG Sorgen bereitet. Unnötigerweise; zwischen Planung und Spatenstich sind nur zwei Jahre vergangen. Markus Büsser, Generalsekretär des kantonalen Departements Bau, Verkehr und Umwelt, meinte dazu, im Aargau könne man schon schnell bauen, «auch ein komplexes Vorhaben wie dieses». Es brauche dafür aber zwei Seiten – und in diesem Fall hätten gute Pläne und Unterlagen und kompetente Gesprächspartner dazu beigetragen, dass der Prozess so schnell voranging.

Der Bau an sich indes sei genau das, was sich der Kanton für einen ESP wünsche. ESP sind jene Gebiete, die als wirtschaftlicher Entwicklungsschwerpunkt von kantonaler Bedeutung definiert sind. Nur eines müsse man bei der weiteren Entwicklung im Industriegebiet Schoren im Auge behalten: den Verkehr.

Belegschaft und geladene Gäste feierten den Spatenstich. Bild: Sebastian Klehn

Auf den Verkehr während der Bauzeit sollen sie aufpassen, mahnte der Verwaltungsratspräsident die «Ferrumianer und Ferrumianerinnen». Es werde dreckig und laut in den nächsten Monaten, sagte er. Am Donnerstagmorgen hingegen waren noch ganz andere Sinne auf ganz andere Weise angesprochen: Es duftete nach Grilladen. Daran taten sich die geladenen Gäste und die Belegschaft gütlich; mit bester Sicht auf den künftigen Bauplatz.