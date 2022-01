Schafisheim Eine Einkaufsmöglichkeit mehr im Dorf: Migros Voi zieht in einen Neubau in Schafisheim Die Filiale entsteht an einem Neubau an der Seetalstrasse. Das Baugesuch lag im vergangenen April bei der Gemeinde auf. Die Baubewilligung steht noch aus.

In Schafisheim soll ein Haus mit 10 Kleinwohnungen und einem Verkaufsladen entstehen. Anja Suter

Es ist schon lange nichts Neues mehr, dass viele Dörfer ihre Einkaufsmöglichkeiten verlieren. Auch die Schofiserinnen und Schofiser mussten das am eigenen Leib erfahren. Im November 2020 wurde bekannt, dass die Denner Satellit Filiale im Dorf einem neuen Gebäude weichen wird. Somit blieb der Gemeinde nur noch die Volg-Filiale, welche 50 Meter vom Denner entfernt steht. An der Stelle des ehemaligen Denner Satellit wird derzeit ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen und Gewerberäumlichkeiten gebaut. Diese Räumlichkeiten werden aber in Zukunft keine Denner-Filiale mehr beherbergen, wie Thomas Kaderli, Mediensprecher von Denner gegenüber der AZ im November 2020 sagte. Dies sei zwar gemeinsam mit dem Liegenschaftseigentümer und Inhaber des Denner Satelliten geprüft worden, man müsse jedoch aufgrund nicht erfüllbarer Vorschriften im Bereich der LKW Anlieferung davon absehen.

Denner gehört zum Migros-Genossenschaftsverbund. Die Migros plant, wieder in das Dorf zurückzukehren; und zwar mit einer Migros Voi Partnerfiliale. Dies bestätigt Peter Frei von Frei Architekten aus Aarau. «Gegen das Baugesuch gab es eine Einwendung, wir warten nun auf die Baubewilligung», sagt er.

Migros Voi erhält auch 25 Parkplätze

Im Baugesuch, das im vergangenen April und Mai bei der Gemeinde Schafisheim auflag, war nicht ersichtlich, wer das Ladenlokal beziehen wird, dafür aber, was bei dem Projekt alles geplant wird. An der Seetalstrasse soll nicht nur die Migros Voi-Filiale einziehen, sondern auch neuer Wohnraum entstehen. Geplant sind zehn Kleinwohnungen mit je 1,5 Zimmern. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund fünf Millionen Franken. Hinzu kommen noch 100000 Franken für den Abriss des heute noch stehenden alten Gebäudes.

Der neue Migros Voi wird im Erdgeschoss Platz finden. Mit dem Verkaufsladen zusammen entstehen auch genügend Parkplätze. Kundinnen und Kunden sollen zukünftig südlich am Neubau vorbei über eine Einfahrt zum Hinterhof gelangen, wo 25 Parkplätze für Kunden und das Personal entstehen. Dort entsteht auch eine gedeckte Anlieferung für den Migros Voi und eine Rampe, welche zur Einstellhalle für die Bewohner der zehn Kleinwohnungen führt. Schafisheim ist ein bekennendes «Brunnen-Dorf». Liebhaber der steinernen Wasserspender müssen sich um den bestehenden Brunnen vor dem alten Gebäude keine Sorgen machen, er soll gemäss dem Baugesuch neu positioniert werden. Die Entstehung der Migros Voi-Filiale dürfte nicht nur für die Schofiser von Interesse sein. So ist das Ladenaufkommen im benachbarten Seon mit Filialen der Migros, Denner, Coop und Prima zwar dicht, doch Richtung Hallwil, entlang des Hallwilersees, sind die Läden eher wieder rar gesät. Die nächste Einkaufsmöglichkeit ist der Prima Frischmarkt Boniswil.