Schafisheim «Ein Affront»: Eklat um altersgerechte Wohnungen im «Stapfe» An der Gemeindeversammlung erhitzten sich die Gemüter wegen der geplanten Umzonung im «Stapfe». Mit dieser sollten altersgerechte Wohnungen möglich werden. Die Finanzkommission stellte aber einen unerwarteten Rückweisungsantrag.

Gebiet Stapfe in Schafisheim (hinter dem Friedhof, links die Hecke davon): Hier sollen dereinst Alterswohnungen entstehen. Valérie Jost

«Es ist nicht Aufgabe der Finanzkommission, Gemeinderat zu spielen», sagte Schafisheims alt Ammann Dölf Egli an der Sommergmeind vom Mittwochabend und erntete Applaus im ganzen Saal. Egli bezog sich auf den Rückweisungsantrag der Finanzkommission (Fiko) zur Teilrevision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO). Damit sollen im Gebiet Stapfe hinter dem Friedhof rund 40 altersgerechte Wohnungen ermöglicht werden, die der Gemeinderat schon lange will.

Die Fiko hatte eine unangekündigte Präsentation gehalten. Auf der Bühne, wohlgemerkt. Mit einem Flipchart. «Die Fiko steht geschlossen hinter meinen Ausführungen», sagte deren Präsident David Fischer. Die Fiko habe viele Bedenken, das Risiko für die Gemeinde sei zu gross (Stichworte: Folgekosten, Infrastruktur). Auch stelle die Fiko dem Reglement für die Wohnungen «ein vernichtendes Urteil» aus: «Es hat schwerwiegende Mängel.»

Fischer kritisierte etwa die Prioritätenliste, nach der die Wohnungen vergeben würden. «Als Erstes kommen zwar Personen ab 60 Jahren, die schon mindestens ein Jahr in Schafisheim wohnen. Aber schon als zweite Priorität könnten Personen aus Partnergemeinden des Rupperswiler Alters- und Pflegeheims Länzerthus und umliegenden Gemeinden einziehen.»

Nur: Das Reglement war gar nicht Teil der Vorlage, wie Nadine Widmer in der Folge mehrmals betonte. «Das Reglement liegt in der Kompetenz des Gemeinderats. Mein erster Impuls war auch, dass die Stimmbevölkerung mitentscheiden sollte, aber gemäss unserer Rechtsberatung würde das an Willkür grenzen.»

«Schafisheim ist keine Insel»

Die Bedenken der Fiko teilten aber einige Votanten: «Der Alterstourismus ist eine reale Möglichkeit», sagte ein Bürger. Und ein anderer: «Ich habe das Gefühl, dass wenn wir das jetzt machen, wir in 15 Jahren wieder über weitere Wohnungen abstimmen, weil es dann plötzlich wieder zu wenige hat.» Ein weiterer Votant machte sich Sorgen um die Kosten für die Gemeinde, wenn dann die Bewohnenden pflegebedürftig werden. Er stellte den Teilrückweisungsantrag, dass nicht nur wie vorgesehen mindestens 25 Prozent der anrechenbaren Geschossfläche altersgerechte Wohnungen werden sollen (und der Rest normaler Wohnungsbau), sondern auch maximal 50 Prozent.

Nadine Widmer – es war die erste Gmeind, die sie leitete – blieb trotz des wohl unerwartet heftigen Gegenwinds souverän und stellte so manche Fakten klar. So sagte sie etwa: «Schafisheim wächst auch ohne die altersgerechten Wohnungen. Wir können die Bautätigkeit nicht verbieten. Wir sind keine Insel, die sich aus diesen Entwicklungen herausnehmen kann.» Und ein Bürger ergänzte: «Es ist ja genau umgekehrt, Schafisheim spart mit den Wohnungen am Ende Geld. Weil die Leute eben erst später ins teure Altersheim müssen.»

Auch alt Ammann Dölf Egli stand mehrmals auf. Gegen Schluss sagte er: «Es ist eine Anmassung und ein Affront, dass die potenziellen Bewohnenden hier so dargestellt werden, als würden sie am Hungertuch nagen. Das Gegenteil ist der Fall, diese Leute zahlen in Schafisheim Steuern!»

«Das ist Demokratie live»

Die Fiko erhielt mehr Gegenwind als Unterstützung. Was vor allem nicht goutiert wurde: «Ich finde es schwach, dass die Fiko keine Powerpoint mitgebracht und sich nicht an die Spielregeln der Gmeind gehalten hat. Natürlich hätte es der Gemeinderat dann vorab gewusst, aber das wäre nur fair gewesen», sagte eine Votantin und erntete Applaus.

Die lange, lebhafte Diskussion wurde erst durch einen Ordnungsantrag einer Bürgerin unterbrochen. «Ich denke, die Meinungen hier sind gemacht», sagte sie. Ihr Antrag auf Diskussionsabbruch kam mit 70 zu 27 Stimmen durch.

Als Erstes wurde dann der Fiko-Rückweisungsantrag mit 78 zu 16 Stimmen bachab geschickt. Die Vorlage des Gemeinderats zur BNO-Teilrevision wurde mit 93 zu 14 Stimmen angenommen und der Teilrückweisungsantrag («maximal 50 Prozent») mit 77 zu 13 Stimmen abgelehnt. «Das ist Demokratie live», sagte die Ordnungsantragsstellerin, kurz bevor die Gmeind nach drei Stunden zu Ende ging.