Schafisheim «E suuberi Sach»: Nach Zwangspause findet wieder ein dreitägiges Jugendfest statt Ein abwechslungsreiches Programm bietet viel Unterhaltung in Schafisheim. Einer der Höhepunkte wird der farbenprächtige Umzug durch die Strassen sein.

«Rund um die Welt» hiess das Motto am Jugendfest 2017. Bild: Peter Weingartner/Archiv AZ

«E suuberi Sach», lautet das Jugendfest-Motto in Schafisheim. Dieses lasse die unterschiedlichsten Interpretationen zu, führt das OK in einer Medienmitteilung aus. «Wir sind also gespannt, wie das Thema von Jung und Alt ausgelegt und umgesetzt wird.» Gefeiert wird vom 7. bis 9. Juli.

Den Auftakt macht der Spiel- und Spassnachmittag am Freitag für die Schülerinnen und Schüler. Am Abend bieten die Dorfvereine mit ihren Bühnendarbietungen viel Unterhaltung. Für das leibliche Wohl wird über die drei Tage im grossen Festzelt und am Imbiss-Stand gesorgt. Darbietungen von Schülerinnen und Schülern, von Bands und DJ sowie zwei Bars laden zum Verweilen ein. Für die Jugendlichen wird mit Cocktailbar, Bubble Balls sowie dem Wettkampf zum schnellsten Schofiser/zur schnellsten Schofiserin ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Das diesjährige Jugendfest-Mottobild stammt von Amy Leibacher, Klasse 6b. Bild: zvg

Einer der Höhepunkte wird der farbenprächtige Umzug durch die Strassen sein am Samstagvormittag, 9.30 Uhr. Festlich gekleidet und mit ausgefallenen und bunt geschmückten Wagen geben die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerschaft sowie die Mitglieder der Vereine das Festtagsmotto zum besten. Begleitet wird der Umzug von der Musikgesellschaft Hunzenschwil/Schafisheim.

Traditionen seien ein Fundament unserer Gesellschaft, sozusagen der soziale Klebstoff, hält das OK fest. Seit 1895 wird das Jugendfest in Schafisheim gefeiert. Nur in den Kriegsjahren und in den Coronajahren musste die Bevölkerung darauf verzichten. Das 16-köpfige Organisationskomitee unter der Leitung von Präsidentin und Gemeinderätin Fabienne Naumann arbeitet bereits seit über einem Jahr an der Planung.

Auch dieses Mal wurde die Umsetzung des Mottos in einem Zeichnungswettbewerb an den Schulklassen ausgeschrieben. Amy Leibacher aus der Klasse 6b wurde als Siegerin aus fast vierzig eingereichten Werken auserkoren. Der Waschbär mit den schillernden Seifenblasen habe die Jury sofort überzeugt, heisst es in der Mitteilung. (mhu)