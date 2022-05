Schafisheim «Bisher sind wir um eine Steuererhöhung immer herumgekommen»: Nadine Widmer ist seit vier Monaten Frau Ammann Seit Anfang Jahr ist Nadine Widmer (SVP) Gemeindeammann von Schafisheim. Die 46-Jährige spricht über die Planungen für die ukrainischen Geflüchteten, die finanzielle Lage und die geplanten Alterswohnungen.

Nadine Widmer ist seit 2022 Frau Gemeindeammann von Schafisheim. Valentin Hehli

«Es ist sicher kein Zurücklehnen oder Ausruhen», sagt Nadine Widmer. Seit Anfang Jahr ist sie Frau Gemeindeammann in Schafisheim. Vorher war sie ein Jahr lang die Vize ihres Vorgängers und Parteikollegen Roland Huggler. Im Gemeinderat sitzt sie seit 2018. «Der Posten als Ammann ist fordernd, wie erwartet», sagt die SVP-Frau nach bald vier Monaten im Amt. Momentan sei sie etwa zusammen mit dem Gemeinderat stark mit der Organisation von Unterkünften für ukrainische Geflüchtete beschäftigt.

Anders als zuerst gedacht habe man im «Musighus» neben dem Gemeindehaus Platz und könne hier im Dachstock Wohnraum für sechs bis zehn Personen einrichten. «Sanitäre Anlagen und eine kleine Küche sind vorhanden, möbliert werden die Räume voraussichtlich durch Spenden aus dem Dorf.» Der Musikunterricht könne weiterhin stattfinden. Die Planung sei aber schwierig, da man noch nicht wisse, wie viele Geflüchtete Schafisheim noch zugewiesen werden. «Wir bereiten uns deshalb so gut vor wie möglich», sagt Widmer.

Die Geflüchteten beschäftigen vor allem auch die Ressortinhaberin Soziales, Simonetta Cator Stirnemann, stark, so die 46-Jährige. «Die Situation konnte natürlich auch niemand voraussehen.» Deswegen könne man im Ressort aktuell auch nicht so stark an anderen Projekten arbeiten, wie man sich das vorgestellt hatte: «Eigentlich wollten wir wegen der stetig steigenden Sozialkosten mögliche Lösungen prüfen. Das muss nun etwas warten.»

Gemeinderat will Steuererhöhung verhindern

Die Finanzen beschäftigen die Gemeinde allgemein stark, trotz des guten Abschlusses 2021 (der mit einem Plus von 345'000 Franken 1 Million Franken besser war als erwartet). Momentan liegt der Steuerfuss bei 99 Prozent. «Schon unter dem ehemaligen Ammann war eine Steuererhöhung ein ständiges Thema», so Widmer.

Darüber habe man die Bevölkerung immer transparent informiert. «Und bisher sind wir auch immer noch darum herumgekommen.» Es sei «eines der obersten Ziele des Gemeinderats, eine Erhöhung zu verhindern». Das könnte aber je nach finanzieller Situation nötig werden. Ob es aufs nächste Jahr der Fall sei, sei momentan noch unklar.

Ein weiteres aktuelles Thema in der Gemeinde ist das Gebiet «Stapfe» hinter dem Friedhof, um das wegen geplanten Alterswohnungen schon jahrelanges Ringen herrscht. Inzwischen ist das Strassenbauprojekt bewilligt, das sich auf den 2010 vom Regierungsrat genehmigten Erschliessungsplan stützt. «Momentan sind wir noch im Endspurt der Erarbeitung des Erschliessungsvertrags, welcher ein Wunsch der betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer war», so Widmer.

Sobald er unterschrieben sei, könne die Stimmbevölkerung an der Gemeindeversammlung – «wir hoffen auf die Sommergmeind vom 22. Juni» – über die Teilrevision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) «Stapfe II» befinden. Diese ist Voraussetzung für ein neues Bauprojekt (das letzte Projekt, der Sunnepark, wurde 2020 an einen Privaten verkauft). «Es ist nach wie vor das Ziel, dass auf dem Gebiet Alterswohnungen entstehen», sagt Widmer. «Denn beim Wohnraumangebot für die ältere Bevölkerung ist Schafisheim etwas schwach auf der Brust.»

Beim Schulraum bestehen noch Reserven

Auch ohne dieses Projekt wird im Dorf viel gebaut. «Wir haben schon lange nicht mehr so viele Kräne gesehen wie jetzt», so Widmer. Ihr zufolge liegt das unter anderem an der neuen BNO, die Planungssicherheit biete und dank dieser teilweise auch verdichteter gebaut werden könne. Trotzdem habe man etwa beim Schulraum gemäss einer Hochrechnung für die nächsten Jahre noch Reserven:

«Das ist aber natürlich immer Theorie. Wie es in der Praxis aussieht, werden wir sehen.»

Nach den langen Coronajahren freut sich die Frau Ammann nun wieder auf Anlässe. Eines der Highlights dieses Jahr sei die Eröffnung des neuen Spielplatzes Holzerplatz am 21. Mai, der mit dem Legat des Ehepaars Holzer finanziert wurde. Die Eröffnung wird vom Elternverein Schafisheim organisiert, der damit auch gleich sein 30-Jahr-Jubiläum begeht. Und auch die Planung für das Jugendfest, das 2023 wieder stattfindet, ist im Gange: «Wir kehren nach Corona zurück zum normalen Turnus, haben also einfach ein Fest ausgelassen.»