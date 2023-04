Schafisheim Weitere 2 Millionen Kubikmeter Kies werden abgebaut: Schutz von Boden und Grundwasser sind wichtige Themen Die Kiesgrube zwischen Schafisheim und Staufen soll erweitert werden. Derzeit liegt das Baugesuch mit Umweltverträglichkeitsbericht auf. Rund 55’500 Quadratmeter gross ist das Areal an der Aarauerstrasse. Ausgegangen wird von einer Abbaumenge von 200’000 Kubikmetern pro Jahr.

Der gesamte Abbau in der Kiesgrube inklusive der bereits bewilligten Etappen dauert noch rund 17 Jahre. Voraussichtlich 2047 soll die gesamte Auffüllung abgeschlossen sein. Bild: Urs Helbling

Für die Zementherstellung braucht’s Kies. Solcher wird schon seit Jahren abgebaut an der Gemeindegrenze von Schafisheim und Staufen. Für die Erweiterung der Grube – konkret: die Abbauetappen 4 und 6 – reicht die zuständige Kiespool Schafisheim-Staufen Nord GmbH nun ein Baugesuch ein. Zu dieser gehören etwa die Aarekies Aarau-Olten AG, die Argo Mineral AG in Aarau, die Argobit AG in Schafisheim oder die Beton- & Cementwaren AG Merenschwand.

Das betroffene, rund 55’500 Quadratmeter grosse Areal zwischen Aarauerstrasse sowie Eisenbahnlinie und Autobahn liegt in der Landwirtschaftszone. Gemäss Berechnungen können um die 2 Mio. Kubikmeter Material gewonnen werden, heisst es in den Unterlagen zum Baugesuch. Ausgegangen wird von einer jährlichen Abbaumenge von 200’000 Kubikmetern – etwa gleich viel wie heute. Mit einer Zunahme der Lastwagenfahrten für den Materialtransport wird deshalb nicht gerechnet. Es sind bis zu 90 pro Tag.

Wichtige umweltrelevante Themen sind laut Unterlagen der Schutz des Grundwassers vor Verunreinigungen sowie der Umgang mit dem Boden. Um die Bodenqualität möglichst erhalten zu können, sind ein Bodenschutzkonzept sowie eine bodenkundliche Baubegleitung erforderlich. Ein weiterer Aspekt sei die unmittelbare Nähe zum Wald. Als Absturzsicherung für Gross- und Kleinwild ist um die offene Grube ein Zaun vorgesehen.

Schutzschicht von 3 Metern für das Grundwasser

Der gesamte Abbau in der Kiesgrube inklusive der bereits bewilligten Etappen dauert noch rund 17 Jahre. Voraussichtlich 2047 soll die gesamte Auffüllung abgeschlossen sein. Das abgebaute Areal wird etappenweise raschmöglichst wieder mit unverschmutztem Aushub aufgefüllt, sodass es für eine nachfolgende Hauptnutzung als landwirtschaftliche Fläche geeignet ist.

In der Endgestaltung sind ebenfalls hochwertige und dauerhafte ökologische Ausgleichsmassnahmen geplant. Als Stichworte genannt werden unter anderem Teiche und Tümpel, Magerwiesen und Hecken, Ast- und Steinhaufen. Die dafür vorgesehen Fläche beträgt rund 8300 Quadratmeter und grenzt an das bestehende, östlich gelegene Biotop, das unter Naturschutz steht.

Das Areal ist rund 55’500 Quadratmeter gross und liegt nördlich der Aarauerstrasse. Bild: Agis

Der Projektperimeter für den Kiesabbau befinde sich zwar ausserhalb von Grundwasserschutzzonen, aber in einem mittleren Grundwasserstrom und in der Nähe des Trinkwasserpumpwerks Länzert, steht in den Unterlagen. Das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt verlangt eine Trockenschutzschicht von mindestens 3 Metern über dem Grundwasserhöchstspiegel.

Auch die Altlasten werden beseitigt

Mit dem Kiesabbau besteht überdies die Möglichkeit, die vorhandenen Altlasten zu beseitigen. Es handelt sich um einen früheren Ablagerungsstandort mit Ziegel- und Betonstücken sowie Glasscherben, Büchsen, Plastik oder Metall. Die Schadstoffbelastung sei gering im betroffenen Bereich gleich nördlich angrenzend an die Aarauerstrasse. Für die Sanierung wird dann ein Projekt mit Entsorgungskonzept zur Genehmigung eingereicht.

Kurz: Die Umweltauswirkungen des Kiesabbaus könnten durch Ersatzmassnahmen begrenzt und ausgeglichen werden, steht in der Gesamtbeurteilung. Insgesamt sei das Vorhaben mit der Umweltgesetzgebung vereinbar. Mit der geplanten Rekultivierung werde die Landschaft für die landwirtschaftliche Nutzung wiederhergestellt. Durch den Rückbau der heutigen Aufbereitungsanlagen und Strassen falle die Flächenbilanz sogar positiv aus. Anders gesagt: Die für die Landwirtschaft nutzbare Fläche vergrössere sich gegenüber dem Ist-Zustand.

Die Unterlagen mit Umweltverträglichkeitsbericht liegen bis 15. Mai auf der Gemeindekanzlei in Schafisheim öffentlich auf.