Mit jährlich 100 000 bis 140 000 Eintritten hat das Hallenbad Seon eine Strahlkraft, die weit über die nähere Region hinausreicht. Doch das Hallenbad schreibt rote Zahlen. Und im 42-jährigen Bad machen sich mehr und mehr Alterserscheinungen bemerkbar. Bereits seit 2015 ist die geschlechtergetrennte Sauna im Obergeschoss wegen Feuchtigkeitsschäden geschlossen. Im Restaurant standen auch schon Kübel, um das tropfende Wasser aufzufangen. Das Hallenbad hat in seiner heutigen Form noch eine Lebensdauer von zwei bis drei Jahren.

Betrieb schreibt rote Zahlen

Wie weiter? Eine Schliessung kommt für den Gemeinderat Seon nicht infrage. Es bleibt nur die Sanierung. Am 24. November soll die Gemeindeversammlung dafür einen Kredit von 7,68 Millionen Franken bewilligen.

Die Einwohnergemeinde Seon leistet schon jetzt einen jährlichen Beitrag von 239 000 Franken an das Hallenbad. Dieser werde nicht steigen, verspricht der Gemeinderat.

Der Gemeinderat hofft auf Gelder aus dem Swisslos-Fonds. «Es geht um einen Betrag von mindestens 250 000 Franken – in ähnlichen Projekten wurden gar 25 Prozent der Investitionskosten übernommen», so Gemeindeammann Heinz Bürki an einer Orientierungsversammlung. Ein Beschluss werde im Februar 2018 gefällt.

Das Hallenbad bekommt einen eigenen Finanzplan. Dieser zeige, dass man nach der Sanierung zusätzliche Einnahmen von 468 000 Franken jährlich generieren könne, so Bürki. Das sei durch eine moderate Erhöhung der Eintrittspreise, Energieeinsparungen, optimierte Abläufe und Vermietungseinnahmen (neue Büroräume im Obergeschoss) möglich. Bürki: «So können wir die Schulden sukzessive abarbeiten.»

Jährlich 1635 Schwimmlektionen

Seon hofft auf eine weitere Geldquelle: die umliegenden Gemeinden. Die Idee wäre, dass sie sich mit einem freiwilligen Beitrag beteiligen. Denn: Die ganze Region profitiert vom Hallenbad. «1635 Schwimmlektionen finden hier jährlich statt», erklärte Gemeinderat Erich Lüdi, zu dessen Ressort das Hallenbad gehört. Hallwil, Boniswil, Beinwil am See, Dintikon, Egliswil, Seengen und Meisterschwanden schicken ihre Schüler nach Seon in den Schwimmunterricht – jeweils anstelle von Turnlektionen. Es bestehe der Wille zur Zusammenarbeit, sagte Erich Lüdi. «Wir könnten uns das im Rahmen einer Betriebskostenbeteiligung oder einer Trägergemeinschaft vorstellen.»

Detaillierte Gespräche haben noch keine stattgefunden – Seon streckt aber die Fühler aus: Zur Orientierungsveranstaltung waren auch die Gemeinderäte der umliegenden Gemeinden eingeladen. Alle kamen mit mindestens einem Vertreter.

Die Details zur Sanierung erläuterte Thomas Weber von der Energie- und Haustechnik Weber AG: So soll etwa das Restaurant mit neuem Eingang, Belag und Mobiliar aufgewertet werden. Im Eingangsbereich ist ein neues Eintrittssystem vorgesehen: Besucher erhalten einen Badge, der auch für die Garderoben nutzbar ist. Der Garderobenbereich wird von Grund auf neu konzipiert – Garderobenschränke, Duschen, WC-Anlagen und Plattenbeläge werden ersetzt. Im Hallenbad muss die Technik (Desinfektionsanlage, Unterwasserbeleuchtung) erneuert werden. Das Schwimmbecken erhält eine Schwimmbad-Folie zur Abdichtung; Sprungbrett und Rutschbahn werden ersetzt.