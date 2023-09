Rupperswil/Auenstein Viel mehr als nur zwei Drahtseile über die Aare: Für den sportlichen Erfolg und die Jugendförderung An zwei Drahtseilen hängen Stangen, die es anzusteuern aber nicht zu touchieren gilt. Der Wasserfahrverein Rupperswil benötigt diese, um sich auf nationale Wettkämpfe vorzubereiten. Und bittet Kanton und Gemeinde, die entsprechende Bewilligung zu erneuern.

Zwei solcher Drahtseile für die sogenannten Durchfahrten hat der Wasserfahrverein über die Aare gespannt. Dafür soll nun die Bewilligung erneuert werden. Bild: Olga Kuck

Zwei Drahtseile über der Aare, vom Inselchen in der Aare zwischen Rupperswil und Auenstein. Darum geht es in einem Baugesuch, das aktuell und noch bis am 17. Oktober auf der Verwaltung in Auenstein aufliegt; ihr Gebiet ist betroffen. Beziehungsweise: jenes des Kantons. Auch er muss dem Gesuch zustimmen.

Die Drahtseile sind schon seit bald 30 Jahren über die Aare beim Inselspitz gespannt. Über diese Dauer wurde dannzumal auch die Bewilligung dafür erteilt; sie läuft Ende Jahr aus. Und sie soll nun erneuert werden.

Zwischen den Stangen durch

Die Drahtseile sind ein elementarer Bestandteil des Trainings des Wasserfahrvereins Rupperswil. «Bei den beiden Anlagen wird es keine Veränderungen geben.» Das ist einem Schreiben des Vereins an den Gemeinderat von Auenstein zu entnehmen, das im Baugesuch enthalten ist.

Auf Anfrage präzisiert Colin Schori, Präsident des Wasserfahrvereins: «Es werden nach wie vor Bengel an die Drahtseile, für das Training mit Weidlingen, montiert.» Es handle sich bei der Anlage um die sogenannten Durchfahrten im Kanal der Aare beim «Inselispitz». Durchfahrten wiederum bedeuten genau das: Die Weidlinge müssen zwischen zwei langen Stangen hindurchmanövriert werden, ohne dass diese touchiert werden.

Rupperswil ist gut dabei

Die Anlage, so sagt Schori weiter, ermögliche mehrmals die Woche ein optimales Training für nationale Wettkämpfe. Der Rupperswiler Verein wurde 1977 gegründet. Er ist das jüngste von 29 Mitgliedern Wasserfahrvereinen der Schweiz, die Teil des nationalen Verbands sind. In der Region findet sich noch der Wassersportverein Aarau, im Kanton sind es noch vier Weitere: der Nautische Club Aarburg, der Rhein-Club Rheinfelden, der Wasserfahrverein Ryburg Möhlin sowie der Limmat-Club Baden.

Rupperswil spielt bei den regelmässigen Wettfahren indes vorne mit: In der Jahreswertung, so heisst es in einem Facebook-Beitrag des Vereins, habe der Verein viele tolle Ergebnisse erzielen und sich als Gesamtverein den 4. Rang holen können.

Dank der ausgezeichneten Trainingsbedingungen, so heisst es denn im Brief an die Gemeinde weiter, habe der Verein über die vergangenen Jahre zahlreiche Erfolge erzielen können. Und: «Um uns weiterhin optimal auf die Wettfahren vorzubereiten und für eine engagierte Jugendförderung sind wir darauf angewiesen, dass wir auch künftig auf unserem Trainingsgelände die beiden Drahtseile über die Aare spannen und Bengel daran montieren können.» Die Bitte ist klar: Die Bewilligung soll erneuert werden.